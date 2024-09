Movida, controlli Polizia al Vomero

- pubblicità -

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Vomero e San Carlo- Arena, gli operatori della Guardia di Finanza, con la collaborazione del Reparto Mobile di Napoli, di personale della Polizia Locale e dell’Asl Na1, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 213 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, controllato 57 veicoli e contestato 8 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, sono stati controllati 24 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazione di normative HACCP (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare), irregolarità dell’impianto acustico e per difformità di occupazione di suolo pubblico, elevando complessivamente sanzioni per 11.500 euro.