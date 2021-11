Movida, i controlli della Polizia Municipale nel weekend.

I controlli della Polizia Locale su 15 attività di Chiaia hanno portato domenica alla chiusura in Via Bisignano di un locale che non aveva rispettato il giorno di chiusura comminato come sanzione accessoria ad una precedente multa per violazioni alla normativa Covid-19. Il titolare è stato anche denunciato penalmente all’Autorità Giudiziaria. Sempre a Chiaia sono state elevate multe per mancato rispetto del distanziamento in un locale e per il mancato controllo del green pass in un altro locale mentre in altri tre casi i verbali hanno riguardato l’assenza di autorizzazione delle valutazioni dell’impatto acustico e di concessione per l’occupazione del suolo pubblico; infine sul contrasto alla sosta“ selvaggia“ sono stati prelevati con carri gru 45 veicoli.

Nel Centro storico gli agenti hanno trovato e poi affidata ai genitori una sedicenne mentre consumava alcol in strada e in zona Decumani hanno controllato in 34 attività il possesso del green pass di 124 persone facendo prelevare con carro gru un veicolo che impediva ad un cittadino l’accesso ad un passo carrabile. Sempre in Centro storico altre sette multe per chi occupava abusivamente il suolo pubblico e per la mancanza della documentazione per l’impatto acustico, cosi come per vari locali del Vomero per diffusione di musica senza autorizzazione, assenza di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, per occupazione abusiva di suolo pubblico e per gestione illecita dei rifiuti; inoltre è stata multata una autorimessa con oltre 40 veicoli oltre il consentito.

Sul fronte dei controlli su veicoli a due ruote tra Largo Sermoneta e Piazza Vittoria sono scattate una decina di sanzioni e sequestri per guida senza patente o senza assicurazione.