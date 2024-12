Movida, Polizia Municipale al lavoro

- pubblicità -

La Polizia Locale di Napoli è impegnata per garantire la sicurezza dei cittadini nelle affollate strade della movida di questi giorni festivi; in particolare in piazza Vittoria il personale del Unità Operativa GIT Motociclisti ha effettuato controlli dello stato di alterazione alcol/droga da parte di conducenti di autoveicoli.

Dei 36 soggetti controllati 4 sono risultati positivi all’alcol test ed 1 al narcotest.

Tra i 4 soggetti postivi all’alcol test anche un neopatentato che è risultato avere un tasso alcolemico inferiore allo 0,5, in quanto per i neopatentati il Codice della Strada prevede che non possano assumere alcol prima di mettersi alla guida mentre per i conducenti “esperti” ammette un massimo di 0,5.

Due i soggetti deferiti all’AG e quattro le patenti ritirate.

Sempre il personale dei Motociclisti, in Piazza Sannazzaro, ha effettuato altri 63 controlli al codice della strada elevando 35 sanzioni e provvedendo al sequestro o fermo amministrativo di 5 veicoli e alla sospensione di 10 patenti di guida.

Tra i verbali elevati 1 per guida senza patente, 1 per mancanza di copertura assicurativa, 17 per omesso uso delle cinture di sicurezza, 6 per non aver usato il casco e 8 per uso del telefonino alla guida.

Ulteriori controlli sono stati effettuati da personale della Unità Operativa Chiaia che ha provveduto al controllo di alcuni locali in via Santa Maria della Neve, Via Palepoli e piazzetta Sant’Anna di Palazzo e Piazza dei Martiri; 9 le sanzioni elevate di cui 5 per occupazione abusiva di suolo pubblico e 1 per diffusione di musica all’estero del locale.