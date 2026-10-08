Movida selvaggia in via Petrarca, Prefetto dispone controlli fino all’alba

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Controlli rafforzati e forze dell’ordine in strada fino all’alba per arginare gli eccessi della movida in via Petrarca, a Posillipo. È la linea decisa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo le segnalazioni arrivate nelle ultime settimane dai residenti della zona.

A fare il punto è stato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine della riunione del Comitato. Dopo i primi interventi, ha spiegato, la situazione «si è normalizzata», ma sarà comunque disposto «un rafforzamento dei servizi di vigilanza interforze che andranno avanti fino all’alba».

Le segnalazioni dei residenti

Alla base della stretta ci sono soprattutto le proteste di chi abita nella zona, alle prese con rumori e schiamazzi che si protraggono nelle ore notturne.

«Nelle scorse settimane ci sono state più segnalazioni da parte degli abitanti», ha spiegato Michele di Bari. «Questo schiamazzo che si protrae fino a tardi non va bene e noi faremo di tutto affinché questa zona sia presidiata».

Via Petrarca era già finita sotto la lente delle forze dell’ordine. Alla fine di settembre sono stati effettuati servizi straordinari congiunti di Polizia, Carabinieri e Polizia locale: in uno dei controlli sono state identificate 46 persone e verificati 30 veicoli.

«Nessuna crociata contro la movida»

L’obiettivo, viene sottolineato, non è impedire la vita notturna nella zona, ma trovare un equilibrio con le esigenze di chi vi risiede. Nessuna «crociata contro la movida», dunque, ma controlli più stringenti per garantire la tranquillità degli abitanti.

La presenza delle forze dell’ordine sarà quindi rafforzata nelle ore più delicate della notte e il presidio proseguirà fino all’alba

Al Comitato anche il sindaco Manfredi

Alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno partecipato i vertici provinciali delle forze dell’ordine e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Il potenziamento dei controlli rappresenta quindi la nuova risposta istituzionale alle criticità segnalate in via Petrarca: mantenere sotto controllo la movida nelle ore notturne senza penalizzarla, ma tutelando al tempo stesso il diritto al riposo e alla tranquillità di chi vive nella zona.