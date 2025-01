Movida, stadio, strutture turistiche, Polizia Municipale al lavoro

- pubblicità -

La Polizia Municipale è stata impegnata, nelle ultime ore, in un’attività di contrasto alle irregolarità e agli eccessi della movida notturna.

Le aree cittadine interessate dai controlli sono quelle dei quartieri San Lorenzo, Chiaia e Fuorigrotta, inoltre, con il supporto di carabinieri e Polizia di Stato gli agenti hanno operato in zona Avvocata, controllando in particolare, l’area dei Quartieri Spagnoli e Decumani. Le attività commerciali controllate sono state 24 con numerose violazioni contestate tra cui la mancanza di scia, l’assenza di licenza per vendita di alcolici, la mancanza di nulla osta per l’impatto acustico, le insegne pubblicitarie abusive, l’occupazione di suolo pubblico abusiva o in difformità dalla concessione.

Due attività, già precedentemente oggetto di verifica e chiuse dagli agenti, sono risultate non in attività. Sul fronte dell’attività di prevenzione e accertamento delle violazioni al Codice della Strada, anche in considerazione delle nuove norme introdotte, sono stati controllati 32 veicoli. I sequestri amministrativi sono stati 3, i fermi amministrativi 4, mentre un veicolo è stato sospeso dalla circolazione. Tra le violazioni contestate la circolazione senza copertura assicurativa, senza patente, senza casco nonché la mancanza dei documenti di circolazione al seguito.

In occasione dell’incontro di calcio Napoli Juventus la Polizia Locale ha intensificato i controlli nell’area antistante lo Stadio Maradona; 6 i parcheggiatori abusivi verbalizzati, di cui 1 deferito all’AG in quanto recidivo. Inoltre, la Polizia Locale ha elevato 115 verbali per infrazioni varie al CdS e rimosso 87 veicoli di cui 16 scooter e 5 veicoli sequestrati perché privi di copertura assicurativa. Nell’ambito della stessa operazione di controllo del territorio sono state riscontrate 6 occupazioni abusive di suolo pubblico ed effettuati 4 sequestri di merce, sciarpe bandiere, magliette e bottiglie d’acqua vendute da ambulanti abusivi. Sanzionati, infine, 5 esercenti che effettuavano la vendita di bevande in contenitori di vetro.

Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata, nell’ambito dei controlli di polizia turistica delle attività ricettive extralberghiere, ha accertato che il titolare di un B&B, nei pressi di via Toledo, aveva fatto costruire, senza autorizzazione, un soppalco interno all’immobile, realizzando così una nuova camera da letto ed un terzo bagno, al fine di ampliare illecitamente la capacità ricettiva della struttura, in difformità dal titolo amministrativo detenuto. Le opere edilizie abusive sono inoltre risultate essere state realizzate senza i dovuti preventivi calcoli strutturali costituendo così un potenziale pericolo per il complesso edilizio in cui è inserito. Gli agenti hanno apposto i sigilli al locale deferendo alla autorità giudiziaria il titolare. In via Giulio Cesare gli agenti dell’Unità Operativa GIT Motociclisti hanno effettuato controlli per il rispetto del Codice della Strada. Elevate 19 infrazioni al CdS, sottoposti a fermo o sequestro 7 veicoli e deferito all’AG il conducente di un veicolo sorpreso alla guida di un veicolo senza patente per la seconda volta. Altri 2 conducenti sorpresi alla guida senza patente sono stati sottoposti a sanzione amministrativa mentre 2 sono stati sanzionati per la guida di veicolo già sottoposto a sequestro o fermo, 8 per non aver fatto uso delle cinture di sicurezza e 1 perché il veicolo è risultato non assicurato.