Movida, verso restrizioni per vendita alcolici.

L’adozione di misure per disciplinare la movida è stata annunciata nel corso della riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica di Napoli.

Si va verso la limitazione degli orari degli esercizi pubblici ma anche la limitazione degli orari di vendita di sostanze alcoliche.

E’ quanto viene ribadito in un comunicato diffuso dalla Prefettura di Napoli.

“Al fine di contrastare i disagi ai residenti in tali aree, il sindaco di Napoli in esito al confronto ancora in atto con i rappresentanti delle associazioni degli operatori commerciali e dei residenti, ha preannunciato l’adozione di una limitazione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi nonché limiti agli orari di vendita di sostanze alcoliche”, si spiega nella nota. (ANSA).