Municipalità, Corte dei Conti indaga sugli stipendi dei consiglieri

La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha avviato un’inchiesta sulle spese delle dieci Municipalità di Napoli, con il supporto della Guardia di Finanza.

L’indagine si concentra su:

    • La frequenza eccessiva delle commissioni consiliari.
    • I gettoni di presenza percepiti dai consiglieri, anche in casi sospetti di assenza fisica.
    • La mancata pubblicazione dei verbali delle commissioni, che solleva dubbi sulla trasparenza.

Nel 2024, le spese erano stimate in circa 7,15 milioni di euro.

Nel 2025, sono salite a oltre 7,5 milioni di euro, con una media di 750mila euro per Municipalità.

L’aumento è legato all’adeguamento degli emolumenti previsto dalla legge di bilancio 2022 e all’incremento degli stipendi del sindaco e degli assessori comunali.

Le Municipalità contano circa 350 figure politiche: 300 consiglieri, 30 assessori, 10 vicepresidenti e 10 presidenti.

I consiglieri possono guadagnare fino a 1000 euro netti al mese con 28 presenze mensili.

I presidenti percepiscono circa 65mila euro lordi all’anno, mentre i rimborsi ai datori di lavoro per le assenze dei consiglieri aumentano ulteriormente la spesa.

Rino Nasti (Europa Verde) denuncia la mancanza di trasparenza e chiede riforme.

Gennaro Capodanno propone di abolire le dieci Municipalità e sostituirle con sei Comuni metropolitani per ridurre sprechi e burocrazia.

Fulvio Fucito, capogruppo di Manfredi Sindaco ““Rispetto per le indagini, ma difendiamo il valore dei consiglieri municipali”

Le dimissioni della consigliera Fabiana Sciarelli evidenziano il malessere interno e la percezione di inefficacia del ruolo consiliare.

 

