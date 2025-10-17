Murale Maradona ai Quartieri coperto

- pubblicità -

Il murale di Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli è stato recentemente coperto con teli blu e bianchi in segno di protesta da parte dei commercianti e residenti della zona.

Luogo simbolico: Largo Maradona, riqualificato grazie all’impegno della comunità locale, è diventato meta turistica e punto di riferimento per i tifosi del Napoli.

Azioni della Polizia Locale: Martedì 14 ottobre 2025, sono stati sequestrati cinque carretti per vendita abusiva di bevande e due esercizi commerciali per violazioni alla Legge Regionale 7/2020. Le sanzioni ammontano a 5.000 euro ciascuna.

Denuncia per furto di energia: Un commerciante è stato denunciato per allaccio abusivo alla rete elettrica.

Chiusura dello slargo: Via Emanuele De Deo è stata chiusa all’alba, con i commercianti che hanno coperto le statuette e il murale di Maradona.

Rivendicazioni: Secondo l’avvocato Angelo Pisani, il “santuario” dedicato a Maradona si trova su suolo privato e i commercianti dispongono di licenza ambulante rilasciata dal Comune. Hanno anche richiesto la licenza mercatale.

Questa vicenda solleva interrogativi sulla gestione degli spazi simbolici e sul rapporto tra legalità, tradizione popolare e turismo.