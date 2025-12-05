Murales di Maradona di nuovo coperto

- pubblicità -

Si reinfiamma la polemica tra Comune di Napoli e commercianti di via Emanuele De Deo, la Bodega de Dios, attraverso un comunicato sui social, ha fatto sapere che il murale dedicato al Diez dal ponte dell’Immacolata non sarà più fruibile. L’area sarà resa inaccessibile “fino a quando non riceveremo assicurazioni tali da farci riprendere le attività commerciali”.

In merito alla questione relativa all’area del murales dedicato a Diego Armando Maradona, l’Amministrazione Comunale precisa quanto segue:

• In data 11 novembre il tecnico incaricato è stato ricevuto presso l’Area Urbanistica del Comune di Napoli. In tale occasione sono stati definiti i contenuti della documentazione e del progetto da presentare per la regolarizzazione delle attività insistenti sull’area, attraverso la stipula di una convenzione.

• Nonostante gli esercenti avessero assicurato di disporre della documentazione tecnica necessaria – come ribadito nella nota da loro diffusa oggi – a quasi un mese dall’incontro e dopo numerose sollecitazioni non è stato presentato alcun progetto né alcuna documentazione.

• Con riferimento ai verbali elevati durante gli ultimi controlli, si evidenzia che non è stato presentato alcun ricorso amministrativo.

È pervenuta, via PEC e in forma irrituale, una richiesta di annullamento in autotutela dei verbali, che non può trovare accoglimento.

Tale richiesta, tuttavia, non costituisce motivo ostativo alla definizione del procedimento in corso, volto alla regolarizzazione delle attività proponenti.

Il Comune di Napoli ribadisce che non appena sarà presentato il progetto completo della documentazione richiesta, si procederà con la massima celerità al suo esame.

Quanto ai verbali, qualora venga proposto formale ricorso presso le autorità competenti, l’Amministrazione comunale farà valere le proprie ragioni e accetterà le decisioni che verranno assunte.

L’Amministrazione resta disponibile, come già chiarito, a valorizzare l’area attraverso percorsi di regolarizzazione e tutela delle attività che animano il quartiere.