- pubblicità -

L’assessora al Turismo e alle Attività produttive e il direttore generale del Comune hanno incontrato, lunedì mattina, una delegazione dei gestori delle attività commerciali dell’area di via Emanuele de Deo nota come ‘Largo Maradona’.

All’incontro hanno preso parte anche il presidente e il vicepresidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola e Antonino Della Notte, tecnici e funzionari comunali.

L’iniziativa – su indicazione del Sindaco – ha permesso di avviare un dialogo con gli esercenti della zona con l’obiettivo di individuare percorsi di regolarizzazione.

L’Amministrazione comunale ha illustrato gli aspetti formali relativi all’area, destinata ad attrezzature pubbliche.

Secondo il percorso individuato, già adottato per altre realtà cittadine, l’accordo tra operatori privati e Comune può essere formalizzato con una convenzione apposita.

Attraverso questo iter sarà possibile assegnare all’intera area un uso pubblico, destinazione conforme alle previsioni urbanistiche, nell’interesse comune dell’Amministrazione e degli operatori, valorizzando una zona divenuta attrattore turistico grazie al celebre murale che ritrae Diego Armando Maradona con la maglia del Napoli. Ora il Comune attende la presentazione del progetto da parte dei proprietari per poter formalmente avviare la procedura.

Alla luce di quanto emerso nell’incontro, l’Amministrazione ha chiesto e ottenuto la rimozione dei teloni che da qualche giorno coprono la vista del murale.