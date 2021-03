Musica, morto a 59 anni il dj Claudio Coccoluto.

Si è spento il deejay Claudio Coccoluto, all’età di 59 anni. attivo in consolle da oltre quarant’anni, era noto anche per le partecipazioni a programmi televisivi come Ciao Darwin e Matrix. Lo rende noto il Corriere della Sera, che spiega come l’artista si è spento all’alba di martedì 2 marzo, nella sua casa di Cassino. Coccoluto considerato uno dei più grandi deejay sulla scena italiana e internazionale, lottava da un anno contro una malattia. Lascia la moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia.

Chi era Claudio Coccoluto

Nato a Gaeta il 17 agosto 1962, aveva iniziato a fare il DJ a soli 13 anni, nel negozio di elettrodomestici del padre a Lungomare Caboto nella sua città natale. Nel 1978 aveva iniziato a lavorare presso la radio locale Radio Andromeda, per diventare deejay a tempo pieno a metà anni 80. Gli inizi furono al Seven Up di Gianola (frazione di Formia) e all’Histeria di Roma. Poi, Coccoluto fu il primo dj europeo a suonare al Sound Factory Bar di New York. Lavorava frequentemente al Goa di Roma. Attivo su Radio Deejay con il programma C.O.C.C.O., dal 1990 Coccoluto produceva materiale suo: l’ultima pubblicazione a giugno 2008 (imusicselection5 – Vynil Heart). Nel 2008 aveva curato le musiche di Io non ci casco di Pasquale Falcone.

In tv e in politica

Coccoluto si era presentato alle elezioni politiche del 2006 come candidato nel partito politico La Rosa nel Pugno. Inoltre, aveva scritto il libro autobiografico Io, DJ, nel 2007) e nel 2009 aveva partecipato alla trasmissione Matrix di Canale 5, intervenendo sul tema delle droghe. stupefacenti. L’anno successivo era apparso a Ciao Darwin di Paolo Bonolis, nella puntata che vedeva contrapporsi i “Lochness” contro i “Fitness”. Nel 2018 aveva partecipato al docufilm Vinilici. Perché il vinile ama la musica, di Fulvio Iannucci.

Il ricordo di Giancarlo Battafarano

Tra i primi a ricordarlo il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino, con cui aveva fondato il Goa: “Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre”, riporta il Corriere di Roma, “Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me”.