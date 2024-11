Musto, nuove regole per la sosta e la circolazione a Mergellina

- pubblicità -

“Il nuovo dispositivo di sosta e traffico in via Caracciolo, all’intersezione con via Mergellina, altezza chalet Ciro, rappresenta un intervento decisivo per la sicurezza stradale e la vivibilità di una zona della città molto frequentata da cittadini e turisti, ma quotidianamente interessata da intensi ingorghi con conseguente inquinamento, anche a causa della sosta selvaggia.

L’ordinanza adottata, da me sollecitata nel corso di questi mesi per trovare soluzioni utili a decongestionare l’area , prevede una nuova modalità di parcheggio regolamentato (strisce blu), riorganizzato in posizione parallela al marciapiede, evitando la riduzione di carreggiata causata dai parcheggi a spina.

Sarà, poi, implementata una corsia di canalizzazione per i veicoli che da via Caracciolo si immettono su via Mergellina, segnalata con strisce e frecce direzionali per facilitare il flusso e ridurre le possibilità di ingorghi. Infine verrà istituita un’area zebrata di interdizione al traffico sul lato mare di via Caracciolo, dal fronte dell’interviale all’altezza dello chalet Ciro fino a piazza della Repubblica, per evitare la sosta non autorizzata e mantenere libero il passaggio. Le nuove regole di parcheggio e sosta saranno accompagnate dall’implementazione della segnaletica per garantire un’immediata efficacia del dispositivo e per contribuire a una mobilità più sostenibile e sicura”.

Lo dice il presidente della commissione Giovani e Lavoro del Comune di Napoli, Luigi Musto.