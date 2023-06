Napoli: al Vomero autobus di linea bloccato da un’auto in seconda fila Traffico paralizzato. Indisciplina ma anche carenze nella vigilanza.

“Il grave episodio che si è registrato ieri sera, intorno alle 18:30, nei tratti non pedonalizzati tra via Luca Giordano e via Scarlatti rappresenta purtroppo l’ennesima conferma non solo dell’indisciplina di alcuni automobilisti ma anche delle gravi carenze nella necessaria vigilanza urbana, che sovente comportano la paralisi del traffico nel quartiere collinare del Vomero – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. La presenza di un’autovettura in sosta in seconda fila ha comportato l’impossibilità per un autobus della linea 181 di poter proseguire, paralizzando il traffico in zona. Da qui è scaturito il grave episodio, riportato dalle cronache odierne, con la rottura di uno dei finestrini laterali dell’autobus. Un episodio gravissimo avvenuto alla presenza di tantissime persone che in quel momento si trovavano in strada ma anche sull’autobus danneggiato. La situazione è tornata alla normalità solo dopo che finalmente sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato “.

“Purtroppo – puntualizza Capodanno – il quartiere Vomero paga la carenza di vigilanza urbana, specialmente in alcune strade, tra i quali sicuramente i tratti non pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano dove ogni giorno gli autobus delle linee dell’ANM rischiano di rimanere bloccati e comunque trovano notevoli difficoltà nel transito per la presenza costante di autoveicoli fermi in seconda fila che riducono la carreggiata a un budello. A testimonianza il dato che pure stamattina, nel tratto di via Scarlatti tra via Luca Giordano e via Mattia Preti, dove ieri si è verificato il grave episodio, c’era una lunga fila di autoveicoli parcheggiati in seconda fila, in aperto dispregio alle norme del codice della strada, peraltro bloccando i veicoli regolarmente parcheggiati “.

“In verità – sottolinea Capodanno – i vigili urbani che si vedono in servizio per strada in questo periodo appaiono decisamente insufficienti. Laddove lo shopping al Vomero, adesso che sono arrivate le belle giornate, richiama tantissime persone, molte delle quali raggiungono il quartiere con le proprie autovetture. Non trovando posto nelle strisce blu, gli autoveicoli vengono sovente lasciati in seconda fila, anche a ragione della mancanza di aree pubbliche per il parcheggio, andando ancor più a congestionare la già caotica situazione “.

“A questo punto le strade da percorrere per migliorare in immediato la viabilità nell’ambito dell’area collinare sono due – propone Capodanno -. Da un lato il potenziamento, però con una migliore organizzazione del servizio, dell’organico della locale sezione dei caschi bianchi, con la presenza costante di vigili urbani segnatamente in tutti i punti nevralgici della viabilità, peraltro ben noti, dall’altro la revisione dell’attuale dispositivo di traffico, dal momento che quello vigente si è rivelato nel tempo del tutto insufficiente a risolvere i problemi di congestione, aggravati dalla mancanza di parcheggi pubblici e dalle tariffe orarie, salite alle stelle, applicate dai pochi parcheggi privati presenti al Vomero “.

Al riguardo Capodanno sollecita il sindaco Manfredi e gli assessori alla mobilità e alla Polizia Municipale, Cosenza e De Iesu, a intervenire in tempi rapidi per la soluzione dei non più procrastinabili problemi di viabilità e traffico, ma anche del conseguente inquinamento atmosferico, presenti nell’area collinare della città.