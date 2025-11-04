Napoli Città Sicura, secondo incontro mercoledì 5

Si terrà mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 15:00 presso la Sala del Consiglio Comunale, in Via Verdi n. 35, la seconda riunione dell’Osservatorio in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro “Napoli Città Sicura”.
Ad essere convocate sono tutte le persone rappresentanti di Enti e di Istituzioni già accreditati presso questo organismo consultivo.
Dopo le comunicazioni iniziali del presidente delegato, sarà discusso il seguente “Ordine del Giorno”:
– presentazione dei nuovi soggetti giuridici accreditati nell’ONCS;
– presentazione, discussione ed eventuale votazione dell’ipotesi di “Disciplinare di funzionamento interno”;
– avvio discussione sulle proposte di attività ed eventi per l’anno 2026;
– varie ed eventuali.
La comunicazione formale di convocazione (protocollata con il PG/2025/966502 del 23/10/2025) è stata inviata giovedì 23 ottobre scorso via PEC e via mail ordinaria a tutti gli indirizzi comunicati sinora alla Segreteria di questo Osservatorio dai rispettivi enti partecipanti.
