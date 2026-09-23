Napoli Comedy Fest, prima edizione da giovedì 24 a La Santissima

- pubblicità -

Napoli ha sempre saputo far ridere. Ora una nuova generazione di comici sta cambiando il modo di farlo. Questa volta non nei teatri tradizionali, non in tv, ma dal vivo presso La Santissima Community Hub (ex Ospedale Militare).

Il 26 settembre (evento andato in poco tempo sold out!) nelle suggestive sale interne di Vico Trinità delle Monache nasce la prima edizione del Napoli Comedy Fest, l’evento che ridefinisce il concetto di intrattenimento e valorizza il volto policentrico e innovativo della città.

Promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026 e prodotto da Graf S.r.l. attraverso il suo brand Full Heads Comedy, il festival nasce con l’obiettivo di portare la comicità contemporanea al centro della geografia culturale della città e di rafforzare la vocazione di Napoli, storicamente terra di grandi comici, candidandola a diventare un punto di riferimento nazionale anche per la nuova scena della stand-up comedy.

Un viaggio tra convivialità e risate

A partire dalle 21:30, il pubblico sarà protagonista di un viaggio tra convivialità e risate grazie a un cast che mescola generi e linguaggi.

In sala si alterneranno: Carmine Del Grosso, con la sua verve tagliente e autoironica, apprezzato tanto a Belve (Rai2) quanto a Propaganda Live (La7); Ghemon, artista poliedrico partito dalla musica soul/rap ed ora anche stand-up comedian; Vincenzo Comunale, volto noto a Zelig (Canale5) e Le Iene (Italia1), membro del collettivo “Allert’ Comedy” con Davide DDL, Raffaele Nolli e Adriano Sacchettini; Caroladivù, divulgatrice scientifica ironica che trasforma la cultura in intrattenimento; Tony Di Palma, prestigiatore specializzato in magia da close-up e da scena, con il suo stile spontaneo capace di stupire e ironizzare; Francesco D’Antonio, autore e componente del trio Villa PerBene, e Rosa Di Sciuva, comica e autrice, co-conduttrice del podcast “Svergognate”, in cui smonta con ironia stereotipi di genere e precarietà generazionale. A fare da collante e presentatore della serata sarà Vincenzo Comunale, nelle vesti di MC.

Un flusso dinamico e partecipativo

Grazie agli spazi intimi e atipici de La Santissima, lo spettacolo si trasformerà in un flusso dinamico e partecipativo. Non esisterà un palco che separa: il pubblico sarà messo a contatto diretto con i comedians, in un gioco di stanze e sorprese che trasformerà ogni momento in un’esperienza immersiva di stupore ed emozioni, basata sull’autoironia e la condivisione.

L’evento non si limita alla serata del 26. Da giovedì 24 a sabato 26 settembre, nei pomeriggi precedenti, saranno attivati tre laboratori gratuiti dedicati alla scrittura e alla performance. I partecipanti potranno immergersi nelle tecniche del mestiere grazie a: Comunicazione non verbale (a cura di Federica Navatti, 24 settembre), Satira e sottotesto (a cura di Davide DDL, 25 settembre); Scrittura comica (a cura di Vincenzo Comunale, 26 settembre).

Per partecipare ai workshop, è necessario candidarsi al link ufficiale (ingresso gratuito).



Contatti

https://fullheadscomedy.it/

https://www.instagram.com/fullheadscomedy/