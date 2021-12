Napoli con l’“Africaintesta”. La onlus del puteolano Franco Testa lancia una raccolta fondi per la casa orfani Villaggio di San Francesco in Tanzania.

Da Giugliano parte la raccolta fondi della onlus Africaintesta, onlus impegnata dal 2011 in progetti di solidarietà sociale nei Campi Flegrei e in Africa, in particolare in Tanzania e in Etiopia.

Negli anni, l’associazione fondata dal puteolano Franco Testa, ha costruito una casa per orfani, il Villaggio di San Francesco nella città di Bunda, nella regione Mara della Tanzania. Un traguardo raggiunto anche grazie alla generosità dei cittadini di Pozzuoli.

L’associazione ora ha deciso di lanciare una campagna su GoFundMe che servirà a sostenere i progetti dell’associazione.

“Ogni donazione è un mattone in più per il villaggio dei bambini. Nel tempo sono stati scavati pozzi, eretti dormitori e aule per ospitare la scuola primaria, un’infermeria e degli spazi comuni. Il villaggio è cresciuto insieme ai bambini e oggi è un luogo accogliente e pieno di gioia, il nostro obiettivo è quello di poter continuare a garantire ospitalità ai bambini e accoglierne di nuovi” scrive sulla piattaforma Africaintesta.

“Speriamo di poter presto inaugurare nuovi laboratori, aule e spazi di ricreazione e di poter ingrandire l’ infermeria, fornendola di sempre più farmaci e strumenti. In Tanzania, anche il più semplice esame del sangue può essere un lusso” concludono gli organizzatori della campagna.

La campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/sostieni-africaintesta