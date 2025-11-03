Napoli-Eintracht, alzate le misure di sicurezza

- pubblicità -

In occasione del match di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte, in programma martedì 4 novembre alle 18.45 allo stadio Maradona, su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale, in entrambe le direzioni, sarà chiuso dalle ore 19:30 del 4 novembre 2025 fino a cessate esigenze.

Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada si consiglia l’uscita di Agnano.

La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli.

Il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto, per l’incontro di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte in programma martedì 4 novembre al Maradona, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bergamo ad esclusione dei sottoscrittori di tessere di fidelizzazione Napoli Calcio’ alla data del 30 agosto 2025. Il provvedimento è stato adottato sulla base di quanto determinato dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e dalle analisi della questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di “alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica in ragione dei rapporti di amicizia tra i tifosi tedeschi e quelli dell’Atalanta”. Proprio i tifosi bergamaschi erano in “supporto” agli ultrà tedeschi, sottolinea la prefettura, in occasione dei gravi incidenti verificatisi in occasione dell’incontro disputato il 15 marzo 2023 e dunque “non si può escludere che anche in occasione della gara in programma il prossimo 4 novembre possano dar corso a condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

La Questura di Napoli, in vista del match del 4 novembre, ha chiesto alle strutture ricettive di comunicare “la presenza, la consistenza numerica e l’ubicazione di cittadini tedeschi”, sia nella città di Napoli sia in provincia, nel periodo compreso tra il 2 novembre ed il 5 novembre. “Si rappresenta la necessità di avere riscontro alla presente entro il 1 novembre”, spiega la Questura. La paura, infatti, è che anche se formalmente la partita è vietata alla tifoseria ospite, possano arrivare comunque persone in qualità di “turisti” per aggirare il divieto di trasferta.

In occasione dell’incontro di calcio della Champions League “SSC Napoli – Eintracht Frankfurt” – in programma alle ore 18.45 di martedì 4 novembre presso lo stadio Diego Armando Maradona – è istituito con ordinanza sindacale il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso e di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale.

Valutato nelle scorse ore il divieto di affollamento che potrebbe disporre il Prefetto di Napoli proprio come misura ulteriore nelle mani delle forze dell’ordine, nel caso di ipotetiche situazioni di pericolo. Una specie di “modello Eindhoven”: in Olanda, proprio per evitare assembramenti, venne istituita una zona rossa all’interno della quale nessun napoletano poteva entrare.

Insomma, il divieto di affollamento sarebbe solo uno strumento per allontanare potenziali minacce. Un provvedimento per limitare il numero massimo di persone in un determinato spazio per garantire la sicurezza. Ma la decisione verrà presa solo in queste ore. In ogni caso, saranno almeno 800 gli uomini delle forze dell’ordine che presidieranno le zone del centro cittadino e quelle dello stadio”.