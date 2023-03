Napoli-Eintracht, Tar mette fine alla questione, stop ai tifosi di Francoforte.

Nuovo capitolo, e stavolta sembra quello finale, sulla vicenda Napoli-Eintracht e l’eventuale trasferta dei supporters tedeschi.

I tifosi dell’Eintracht residenti in Germania non saranno mercoledì al Maradona per la sfida contro il Napoli per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Lo ha deciso il Tar Campania respingendo un nuovo ricorso presentato dal club tedesco dopo l’ordinenza del Prefetto di Napoli Claudio Palomba: “Gli incidenti verificatisi in occasione dell’incontro di andata dello scorso 21 febbraio con la squadra del Napoli non possono dirsi affatto sporadici o non probanti. Episodi che avrebbero ingenerato un sentimento di ‘rivalsa’, documentato da un monitoraggio social, certo non riconducibile ai soli tifosi tedeschi, ma che comunque farebbe presagire azioni violente delle opposte tifoserie”.

Sabato proprio il Tar Campania aveva accolto il primo ricorso dell’Eintracht ma dopo il nuovo provvedimento ecco la parola ‘fine’ su una telenovela che durava ormai da giorni e che aveva coinvolto anche la politica tedesca. I tifosi del club di Francoforte non saranno al Maradona, troppo pericoloso dopo gli incidenti dell’andata e il precedente di Roma del 2018.

Lo spiega proprio il Tar nel decreto ufficiale: “Si evidenziano nuovi, plurimi e circostanziati profili di rischio per la pubblica sicurezza connessi alla presenza dei tifosi dell’Eintracht, provenienti da Francoforte, in occasione della partita di ritorno, desunti da nuove informative di polizia, anche delle autorità tedesche, dall’esame e monitoraggio di canali web e social, da approfondimenti istruttori relativamente ai precedenti ascrivibili alla stessa tifoseria”.