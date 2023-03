Napoli-Eintracht tira e molla per la trasferta, i tedeschi ricorrono al Tar, il Prefetto ribadisce il no.

Weekend rovente sull’asse Napoli-Francoforte per la partita degli ottavi di finale di Champions League tra il Napoli e l’Eintracht.

Il Comitato sulle manifestazioni sportive del Viminale aveva disposto il divieto di trasferta per i tifosi tedeschi per l’alta probabilità di disordini, visti i precedenti avvenuti in Germania e visto anche il gemellaggio dei tifosi di Francoforte con quelli dell’Atalanta e possibili infiltrazioni di ultras romanisti e serbi della Stella Rossa di Belgrado.

Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato dall’Eintracht Frankfurt Fussball contro la decisione con la quale le autorità italiane hanno disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio” negando così la trasferta dei suoi tifosi per la partita di Champions League in programma mercoledì prossimo, allo stadio Maradona, contro il Napoli.

La decisione è stata adottata dal quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (presidente Maria Abbruzzese).

La squadra tedesca è stata rappresentata dagli avvocati Giovanni Adami, Lorenzo Contucci, Paolo Alberto Reineri, Daniele Tuffali, Daniele Labbate.

“Il Calcio Napoli è fortemente preoccupato per la decisione di dare accesso ai tifosi tedeschi in occasione del prossimo incontro di Champions League Napoli-Eintracht del 15 marzo.

La preoccupazione nasce dalla possibilità concreta di disordini che potrebbero crearsi, come evidenziato dal Comitato di analisi sulle manifestazioni sportive del ministero dell’Interno”.

Lo afferma in una nota il Napoli dopo la decisione del Tar di accogliere il ricorso dell’Eintracht Francoforte sull’accesso dei tifosi tedeschi al Maradona nella partita di ritorno degli ottavi di Champions League.

“Questa decisione – scrive il Napoli – è stata presa dalla V sezione del Tar della Campania presieduto dalla dottoressa Abruzzese, che si assumerà la responsabilità di quanto potrà succedere. La decisione è stata presa indipendentemente dalle valutazioni tecniche degli organismi a ciò deputati”.

“La sentenza del Tar Campania che ha annullato il divieto di vendita per i cittadini tedeschi residenti in Germania dei biglietti per la partita Napoli – Eintracht Frankfurt, ci lascia basiti vista rapidità dell’emissione; il ricorso della società calcistica tedesca, infatti, è stato depositato solo alle 23 di ieri sera, 10 marzo, e in circa 12 ore un giudice amministrativo particolarmente solerte lo ha accolto annullando così tutti i divieti imposti, frutto di approfondite attività d’analisi da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza”.

Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, il quale si dice pronto a una richiesta di risarcimento danni qualora, a causa della decisione del Tar, si verificassero scontri a Napoli in occasione della partita di Champions.

“Questa decisione del Tar, di fatto, entra nel merito delle competenze tecniche e delle valutazioni effettuate dagli organismi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Viminale stesso, dettagliando persino le modalità con le quali garantire l’accesso dei tifosi tedeschi attraverso un servizio di ordine pubblico dedicato. Ecco perché, oltre a ritenere tale sentenza del tutto irrispettosa del lavoro informativo svolto dai vari organismi preposti ad analizzare la pericolosità dell’incontro calcistico, vorremmo capire sulla base di quali valutazioni, per altro svolte nell’arco di pochissime ore, il giudice ha annullato un giusto provvedimento volto ad agire in maniera preventiva in seguito ai gravissimi incidenti avvenuti nel corso della partita di andata tra Eintracht e Napoli, durante la quale sono stati fatti dei veri e propri agguati ai tifosi italiani, ci sono stati molti feriti e ben 36 arresti tra le fila dei tifosi tedeschi e 13 tra quelle italiane”, conclude il segretario del Coisp. (ANSA).

A rimettere le cose a posto ci ha pensato il Prefetto di Napoli Claudio Palomba.

Il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha adottato un nuovo provvedimento, contenente la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi limitato ai residenti nella città di Francoforte, per l’incontro di calcio Napoli-Eintracht Francoforte in programma mercoledì 15 marzo nello stadio Maradona.

L’incontro era stato definito ad alto rischio dal Casms, e aveva già visto un divieto di vendita da parte della prefettura per tutti i residenti in Germania, sospeso ieri dal Tar.

Il nuovo provvedimento è stato adottato dopo la riunione stamane del Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico. (ANSA).