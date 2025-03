Napoli-Inter, Digos al lavoro su minaccia “maranza”

- pubblicità -

Sono stati intensificati i controlli in strada e sul web, per la presunta minaccia dei “maranza a Napoli” legata al match Napoli-Inter, in programma sabato 1 marzo allo stadio Maradona. Secondo quanto si apprende, la Digos di Napoli ha intensificato i monitoraggi su strada e sul web dopo la sfida social lanciata dai cosiddetti “Maranza” nei confronti dei giovani del sud.