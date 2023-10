Napoli-Real Madrid, in 55.000 allo stadio l’appello dei tifosi: niente panico in caso di terremoto

Lo stadio Maradona è ricompreso nella zona dei Campi Flegrei (non a caso la stazione ferroviaria situata nelle immediate adiacenze dello stadio è intitolata proprio “Campi Flegrei”) interessata in queste settimane da sciami sismici riconducibili al fenomeno del bradisismo che interessa l’area al confine tra Napoli e Pozzuoli.

Lo stadio stesso è stato oggetto di un sopralluogo da parte della task force comunale guidata dall’Assessore Edoardo Cosenza, sopralluogo che non ha evidenziato criticità particolari.

Questa sera è in programma la partita del secondo turno di Champions League tra il Napoli ed il Real Madrid, partita che naturalmente ha fatto registrare il tutto esaurito, con circa 55.000 spettatori sugli spalti dello stadio di Fuorigrotta.

La tifoseria organizzata del Napoli, in particolare il Gruppo Ultras 72 ha volto un appello agli spettatori perchè vengano lasciate libere le scale di accesso e non vengano intasate le vie di fuga, e soprattutto, si eviti di farsi prendere dal panico, che è il peggior nemico di questa situazioni, come purtroppo successo qualche giorno fa in una discoteca a Murcia in Spagna, dove è scoppiato un incendio che ha fatto 13 vittime.

Questo il testo dell’appello:

“Facciamo un appello ai ragazzi che si apprestano a popolare lo stadio, ci auguriamo che eventuali vibrazioni stasera siano dettate unicamente dalla rete gonfiata dalle nostre azzurre casacche, ma chiediamo di gestire il panico eventualmente ci sia un allarme vero o falso di altro tipo.

Il nostro stadio è un luogo sicuro, ha subito ben altri mercalli… Nel tempo misurati con orgoglio ed erano per lo più di origine gioiosa. Il panico è l’unico pericolo che può causare danni, specie in presenza di molti bambini. Invitiamo a lasciare le scale libere come da protocollo e di non aver patemi legati ad altre situazioni”.