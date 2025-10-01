Napoli-Sporting Lisbona, corse supplementari metro e cumana

- pubblicità -

Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Champions League Napoli – Sporting Lisbona, in programma mercoledì 1°ottobre alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona.



Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori.



Complessivamente saranno 7 le corse supplementari, per un totale di 3.400 posti in più, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 5 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli.



Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.

Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.

Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell'evento. È preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22:30.

EAV – Cumana



EAV – Cumana

In occasione dell'atteso match tra Napoli e Sporting Lisbona allo stadio Maradona, EAV informa tutti i viaggiatori che la linea Cumana verrà potenziata nella tratta Montesanto-Bagnoli, con un prolungamento degli orari e l'attivazione di treni straordinari. L'iniziativa, pensata per agevolare l'afflusso e il deflusso dei tifosi, prevede 33 corse aggiuntive a partire dalle ore 21:00 fino a oltre la mezzanotte. Di seguito gli orari delle partenze dalla stazione di Mostra-Maradona

• Per Bagnoli: partenze alle ore 20:40 – 20:55 – 21:10 – 21:25 – 21:40 – 21:55 – 22:10 – 22:25 – 22:40 – 22:55 – 23:10 – 23:25 – 23:40 – 23:55.

• Per Montesanto: partenze alle ore 19:53 – 20:09 – 20:23 – 20:39 – 20:53 – 21:09 – 21:23 – 21:39 – 21:53 – 22:09 – 22:23 – 22:39 – 22:53 – 23:09 – 23:23 – 23:39 – 23:53 – 00:09 – 00:23.