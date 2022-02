Napoli, una bici-carrozzina per la piccola Gioia, affetta da gravi problemi motori. I genitori lanciano una raccolta fondi.

“Vi vogliamo ringraziare per l’aiuto che ci state dando per realizzare il sogno di nostra figlia”. Davide e Fabiana sono i genitori della piccola Gioia, quattro anni, per la quale hanno avviato da Napoli una raccolta fondi su GoFundMe, che in pochi giorni è arrivata alla soglia dei mille euro.

La bambina è nata “con l’idrocefalo e una paralisi celebrale, non cammina e ha vari problemi motori. Non vivendo ovviamente la sua vita in modo ‘normale’ – racconta la madre, Fabiana Castellacci – e dopo tante terapie, ci hanno consigliato l’uso di una ‘bicicletta carrozzina duetto’, che aiuterebbe la piccola Gioia a vivere l’emozione di una semplice passeggiata”.

La raccolta fondi per l’acquisto di questa particolare bicicletta ha avuto decine di condivisioni ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/aiutiamo-gioia-anche-per-una-semplice-passeggiata