Napoli, vittoria in extremis e primato.

Insigne apre le danze, Pedro gela e illude e all’ultimo respiro è Fabian Ruiz a spedire il Napoli in Paradiso.

Stavolta la chance Spalletti se la gioca bene e all’Olimpico contro la Lazio passa per 2-1 e agguanta la testa della classifica in coabitazione con il Milan.

Una sfida che si decide tutta nel secondo tempo, dopo una prima frazione più di marca biancoceleste.

Maurizio Sarri contro il suo passato, Luciano Spalletti contro se stesso e il sogno di alzare l’asticella che – Zenit a parte – lo ha sempre visto andare a un passo dallo scudetto senza mai agguantarlo. Il tecnico biancoceleste recupera Immobile (che ieri non si era allenato), fa rifiatare Pedro in panchina e punta su Zaccagni (out in Europa League con il Porto) e Felipe Anderson ai lati del capitano. Dall’altra parte, dopo la sbandata con il Barcellona che ha sancito l’uscita dall’Europa League, il Napoli sogna di tornare in testa alla classifica dopo le frenate delle milanesi: al centro del 4-2-3-1 c’è Osimhen, supportato da Politano, Zielinski e Insigne, torna Lobotka ma solo in panchina.

Si parte ed è subito Lazio, pressing alto e tridente attivo che mette spesso in difficoltà i lunghi centrali azzurri. Subito Zaccagni da sinistra serve in mezzo per la mezza girata di Immobile facile preda di Ospina. La risposta del Napoli è in un destro di Osimhen librato da Zielinski al 5′ dopo un errore di Radu. Sul capovolgimento però è Luis Alberto ad avere sul piede (egregiamente servito da Anderson) il pallone dell’1-0, ma lo spagnolo calcia al lato. Il Napoli sbaglia tanto dietro, al 8′ Koulibaly regala palla a Milinkovic, sugli sviluppi Immobile prova a beffare da ottima posizione Ospina ma la palla finisce ancora fuori. Al 14′ ci prova Felipe Anderson al volo da uno spiovente, il Napoli non riesce ad uscire dalla sua metà campo.

Al 16′ sono i partenopei a mettere paura, con Insigne che trova la deviazione di Marusic calciando a botta sicura. Piovono occasioni, da un lato ancora Immobile dal vertice sinistro, dall’altro Zielinski che impegna per la prima volta Strakosha.

Si riparte nella ripresa ed è ancora la Lazio a farsi pericolosa, con una botta da fuori di Felipe Anderson al 6′ che impegna Ospina, poi con Immobile in contropiede ma il diagonale è debole. Spalletti corre ai ripari a centrocampo, togliendo Zielinski per far spazio a Elmas. Il macedone cambia subito passo e al 17′, dopo che a provarci era stato Ruiz da fuori, serve lui l’assist per Insigne che con un tiro potente e preciso centra l’angolino basso a Strakosha battuto. Napoli in vantaggio e Sarri a quel punto getta nella mischia Pedro per Felipe Anderson.

Sull’onda dell’entusiasmo, sono però ancora i partenopei a sfiorare il raddoppio in mischia da corner, reclamando anche un rigore per un leggero tocco di mano di Luiz Felipe su colpo di testa di Rrahmani. Raddoppio che arriva al 24′ con Insigne che ribatte a rete un tiro di Osimhen ma il Var annulla per fuorigioco dell’azzurro. La squadra di Spalletti amministra e riparte in velocità: al 35′ gran palla di Elmas per Politano, conclusione che Strakosha respinge dal limite. Dentro Lobotka e Ounas per Demme e Politano, ma nel finale è la Lazio a rendersi pericolosa con Pedro che impegna Ospina con un tiro a giro da sinistra. È solo il preludio all’estasi che arriva al 43′: palla che spiove da una respinta seguita alla punizione di Luis Alberto, tiro al volo di sinistro di Pedro che Ospina può solo sporcare in rete. Dopo il pareggio il Napoli prova disperatamente a riprendere il vantaggio, ci prova Osimhen, sembra l’ennesima chance sprecata ma invece al 4’di recupero Fabian Ruiz manda la palla dove Strakosha proprio non può arrivare. È l’estasi per i circa mille tifosi napoletani, primato e delirio.(ANSA)

L’analisi di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria all’ultimo secondo contro la Lazio. “La squadra ha meritato nel secondo tempo, si era rimessa in discussione con quell’eurogol di Pedro ma prima c’erano state un paio di situazioni per noi. Per quello che è stato il secondo tempo la squadra ha meritato, mi piace sottolineare il fatto che tutti rompono i coglioni ha questa squadra che non ha carattere ora voglio vedere quello che dicono. Il carattere non manca, il Cagliari oggi ha vinto a Torino e ci stava il pareggio con noi. A Barcellona siamo riusciti a fare risultato perché hanno concesso qualcosa. C’è una brutta atmosfera intorno a questa squadra, questa sera la squadra ha avuto carattere. E’ chiaro che ci sono tante partite da giocare, da vincere, ma una squadra che ha delle potenzialità sotto l’aspetto dell’autostima e della personalità perché nel secondo tempo lo ha fatto vedere. La Lazio palleggia bene, ha valori, te li ritrovi sempre addosso, poi nel primo tempo qualche pallone l’abbiamo perso. Non siamo molli. Fabian levalo, levalo, levalo invece lo lascio lì e segna. La squadra è in lotta per il livello alto di classifica”.

Lottare per lo Scudetto?

“Ditelo voi, la squadra ha giocato sempre un buon calcio. Si vuole tirarla dentro a qualcosa che non sia, i miei calciatori non hanno paura di giocarsi le partite a viso aperto”.

La squadra è da inizio anno che fa questo calcio.

“La Lazio è una squadra forte, quando gli abbiamo ridato qualche pallone loro le sfruttano. Loro te la fanno valere la palla recuperata nella tua metà campo, giocano bene in verticale. Quando la giri bene anche loro sono costretti ad abbassarsi. Il carattere della squadra è anche non accettare un pareggio fuori casa con la Lazio, dopo che hanno pareggiato vedere la squadra riversarsi nella loro metà campo dico che non penso sia una cosa sgradevole dire che abbiamo meritato questa vittoria”.

Ci sono posti dove è più difficile vincere? Si avverte a Napoli?

“La nostra è una grande squadra, ma se non vinci il campionato hai fallito è una storia che piace raccontare a quelli a cui piace fare i campioni o i falliti. C’è la via di mezzo, la squadra sta facendo bene poi è chiaro che per vincere il campionato devi lottare con squadra attrezzate al pari nostro. Noi abbiamo avuto giocatori in Coppa d’Africa, giocatori infortunati, se puoi mettere in campo la formazione che puoi scegliere è un conto invece tornare sui calciatori che hanno fatto fatica sugli impegni ravvicinati diventa difficile fare dei ragionamenti corretti. Sono sempre condizionati dal momento che stai attraversando”.