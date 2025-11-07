Nas Carabinieri sequestrano canile abusivo

- pubblicità -

I Carabinieri del Nas di Caserta hanno sottoposto a sequestro preventivo un canile abusivo organizzato all’interno di un’abitazione del litorale domizio.

I Nas hanno rilevato una serie di violazioni alle norme igienico-sanitarie e sul benessere degli animali, 22 cani di razza meticcia costretti a vivere in spazi angusti, privi di ricambio d’aria, tra rifiuti speciali, scarti alimentari e quintali di escrementi, in condizioni precarie ed irrispettose della dignità animale.

I militari, che hanno svolto il sopralluogo insieme a personale dell’Asl, hanno denunciato i titolari all’autorità giudiziaria e sottoposto a sequestro preventivo l’intera abitazione e le relative pertinenze, per un valore complessivo di circa 750mila euro.

Gli animali sono stati trasferiti in una struttura sanitaria idonea o affidati a privati cittadini.