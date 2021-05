nasce a napoli, fondata da 2 donne, la prima scuole professionale di fotografia newborn.

Nasce a Napoli, in piena pandemia, nella seconda metà del 2020, la PRIMA Scuola Professionale in Fotografia Newborn italiana in aula. I primi corsi in presenza sono iniziati a Gennaio 2021.

Il mercato della fotografia ritrattistica newborn è pieno di offerte a corsi e workshop online ma la “Scuola di Fotografia Newborn” è la PRIMA scuola in Italia con aule e lezioni in presenza per specializzarsi esclusivamente nel settore della fotografia della ritrattistica newborn, quella dedicata ai piccolissimi entro i loro 20-30 giorni di vita, avendo a disposizione postazioni personali completamente attrezzate.

L’intento è quello di formare fotografi di qualità in grado di proporsi nella veste di professionisti titolati, adeguatamente preparati oltre che nella tecnica anche nel rapporto col cliente: scattare ritratti fotografici a neonati e ai suoi familiari è un momento speciale e il professionista deve essere preparato a relazionarsi in maniera adeguata con l’intero nucleo familiare che va ad accoglierlo, sicuro di affidare il neonato in mani esperte.

I corsi, ideati e tenuti dalle due fotografe newborn professioniste napoletane Annamaria Clara Di Buono e Tiziana Niespolo , sono stati progettati sulla base della loro decennale esperienza di sessioni fotografiche con bambini appena nati con un occhio costante alla formazione di qualità in questo settore in costante espansione. Si tratta di un progetto totalmente al femminile, dall’ideazione alla progettazione e alla messa in opera e gestione di tutti i passaggi didattici.

La scuola propone in presenza corsi personalizzati, consulenze, mentoring avanzati.

A differenza delle altre proposte di workshop che, seppur strutturati in presenza, sono limitati a poche ore di formazione e ai soli scatti di quanto loro velocemente descritto, il programma della “Scuola di Fotografia Newborn” prevede un percorso che va dall’allestimento del set fotografico, al contatto col modello prima e col neonato dopo, un tirocinio in presenza, l’assistenza durante shooting e la realizzazione in toto di sessioni fotografiche newborn dando a ciascun allievo una personale postazione di lavoro con beanbag wrap, cuffiette, cappellini, props e accessori utili a definire e far risaltare il proprio stile nello scatto.

I moduli didattici di ciascun corso spaziano quindi dalle sessioni dal vero in aula con modelli newborn alle esercitazioni pratiche passando per le tecniche di wrapping e posing, i fondamenti di sicurezza nella gestione del neonato, la creazione e messa online del portfolio, l’analisi delle criticità del proprio listino fino all’ assistenza clienti. Uno dei più importanti moduli didattici è focalizzato sulla manipolazione e gestione sicura del neonato alla presenza di una educatrice neonatale (possibilità formativa in presenza UNICA in Italia)

Ogni partecipante viene guidato passo dopo passo al fine di acquisire dimestichezza, sicurezza e professionalità per eccellere e distinguersi.

Quello strutturato nella “Scuola di Fotografia Newborn” è un modo unico per imparare dal vivo, con lezioni ed esercitazioni in aule attrezzate con accessori e strumenti adatti.

Ogni sessione formativa è tenuta dalle 2 Tutor della scuola e vede la presenza di 3 partecipanti per ogni corso.

La scuola è aperta a fotografi che vogliono specializzarsi nella fotografia ritrattistica newborn ma anche ad amanti della fotografia che hanno l’attrezzatura adeguata e vogliono far diventare la loro passione un vero lavoro.