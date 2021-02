Nasce il Comitato Salviamo Mergellina.

dal Comitato Salviamo Mergellina riceviamo e pubblichiamo

Gentile cittadino che abiti a Mergellina,

ti vorremmo coinvolgere nelle attività del Comitato “Salviamo Mergellina”, composto da

residenti della zona e non solo, che vogliono contribuire al decoro e alla vivibilità del nostro bel quartiere.

È importante la partecipazione di tutti i cittadini per avere voce nei rapporti con le istituzioni.

In particolare intendiamo lavorare per:

ore notturne. Chiediamo a tal proposito la messa in opera di dissuasori di velocità in via Mergellina e nel tratto compreso fra la funicolare e largo Sermoneta. Il controllo sulla movida notturna, spesso selvaggia, che impedisce il riposo e la

sicurezza dei cittadini. ll quartiere è in balia di giovani prepotenti e senza regole che impazzano nelle strade. Attivazione di pattugliamentì notturni con funzione di controllo del territorio per il

rispetto delle norme che, in ogni società, regolano la vita civile e il riposo notturno, necessario perla salute di ogni essere umano. Chiediamo a tal proposito, che siano applicate misure sanzionatorie, sia pecuniarie che interdittive, per tutti i trasgressori. la manutenlíone delle spiagge invase da rifiuti spesso ingombranti, il ripopolamento degli

alberi tagliati o morti, la messa in sicurezza e il restauro della fontana di largo Sermoneta, il ripristino dei basoli del piccolo molo di largo Sermoneta.

Siamo certi che con la collaborazione e attivazione di tutti, molti progressi potranno essere compiuti per la rinascita del nostro quartiere.

PARTECIPIAMO COLLABORIAMO ATTIVIAMOCI

Il Comitato “Salviamo Mergellina”

mail salviamomergellina@gmail.com

solo Wattshapp 375 6848670