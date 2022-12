Natale e Capodanno, ordinanze anti movida. Manfredi: pandemia finita, basta tavolini ovunque.

Un piano di interventi per fronteggiare, per le prossime festività natalizie, i fenomeni di assembramento, specie nelle zone della movida cittadina, per la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica.

Verranno particolarmente intensificati i controlli nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle dove di solito si riscontra un movimento di persone più elevato.

E’ quanto è stato deciso nel corso della riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Napoli Claudio Palomba, con la partecipazione del questore Alessandro Giuliano, del colonnello dei Carabinieri Christian Angelillo, del comandante provinciale della Guardia di finanza Paolo Borrelli, dell’assessore alla Polizia municipale e alla legalità del Comune di Napoli Antonio De Iesu e del comandante della Polizia metropolitana Lucia Rea.

Il Comune di Napoli emanerà, a breve, una apposita ordinanza individuando le aree interessate da situazioni di potenziale assembramento, il cui accesso da parte di ulteriori cittadini potrà essere temporaneamente interdetto in caso di necessità ai fini di tutela della pubblica incolumità. Sarà inoltre previsto – per i locali pubblici ubicati nelle zone della movida – il divieto della vendita da asporto e di somministrazione in contenitori di vetro e lattine, con esclusione dei servizi ai tavoli. E’ stata infine concordata l’intensificazione di servizi di controllo nella zona di San Rocco, Frullone e via Emilio Scaglione, nonché dei quartieri Spagnoli, per la prevenzione ed il contrasto di eventi criminosi. (ANSA).

”Non sono d’accordo con queste proroghe, ormai la pandemia è finita è bisogna tornare a un regime ordinario facendolo con una progressività ma è necessario tornare a una situazione ordinata perché non possiamo avere tavolini ovunque. Mi auguro che si torni a un regime ordinario”.

Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando la misura contenuta nella manovra del Governo che proroga al 30 giugno 2023 la possibilità per le attività di sistemare tavoli all’esterno su suolo pubblico senza versare oneri.

Un tema di cui Manfredi ha discusso, insieme ai sindaci Gualtieri e Sala, con il ministro dell’Interno, Piantedosi, nell’incontro che si è tenuto a Roma la scorsa settimana.

In attesa che si torni a una gestione ordinaria, il Comune di Napoli sta lavorando al nuovo disciplinare dei dehors. ”A breve approveremo la nuova regolamentazione – ha spiegato il sindaco – che adotteremo come Giunta. E’ un disciplinare che viene da un lungo lavoro fatto anche per sistemare bene il decoro perché noi dobbiamo coniugare l’attività commerciale, che vogliamo sostenere e promuovere, ma con il decoro della città”. (ANSA).