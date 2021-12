Natale, Manfredi firma ordinanza su assembramenti e vendita bevande.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza sindacale avente ad oggetto: “Misure contingibili ed urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento su alcune strade cittadine del quartiere Chiaia e del centro storico nel periodo delle festività natalizie“.

In particolare l’ordinanza verte sulle misure per evitare assembramenti su alcune strade cittadine del quartiere Chiaia e del centro storico nel periodo delle festività natalizie. A tal proposito “a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022, laddove l’Autorità di Pubblica Sicurezza ravvisi in dette strade il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19” scatta “l’interdizione delle stesse per il tempo strettamente necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private”. “Nei giorni 24 e 31 dicembre 2021 ai bar e agli altri esercizi di ristorazione delle suindicate aree” viene invece disposto “il divieto di vendita – anche al banco e ai tavoli all’aperto – di bevande in contenitori di vetro (sia bottiglie sia bicchieri), plastica rigida, lattine, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta”. (ANSA).