NCC, il Prefetto vuole vederci chiaro

Il Prefetto di Napoli Michele Di Bari ha avviato verifiche sulle licenze NCC (noleggio con conducente) a seguito di un aumento sospetto delle autorizzazioni rilasciate da piccoli comuni.

Il motivo dell’intervento del Prefetto è nel numero di licenze NCC rilasciate da comuni con poche migliaia di abitanti che è cresciuto in modo anomalo, con ricadute sul traffico urbano e sulla concorrenza nel settore.

Di Bari ha richiesto una relazione dettagliata ai sindaci coinvolti e ha coinvolto la Direzione Investigativa Antimafia per verificare eventuali infiltrazioni o irregolarità.

Alcuni comuni dell’hinterland napoletano risultano aver rilasciato centinaia di licenze, spesso a soggetti che operano stabilmente nel capoluogo.

La legge prevede che i veicoli NCC debbano partire dalla rimessa nel comune che ha rilasciato la licenza, ma spesso questo vincolo viene aggirato.

A Napoli tuttavia si registra un aumento di veicoli NCC che operano senza un legame reale con il territorio, generando concorrenza sleale con i taxi e problemi di viabilità.

Verranno dunque effettuate verifiche incrociate, saranno analizzati i dati delle licenze, le sedi operative e i movimenti dei veicoli.

Qualora emergessero anomalie o irregolarità, il Prefetto potrebbe proporre modifiche normative o sospensioni delle licenze.

“L’intervento del Prefetto di Napoli rappresenta un atto di responsabilità istituzionale che va nella direzione giusta: riportare trasparenza e chiarezza in un settore che non può essere lasciato all’improvvisazione amministrativa”. Così Amedeo Conte, presidente di Sistema Trasporti Campania, commenta le indiscrezioni di stampa che raccontano della decisione del prefetto Michele di Bari di richiedere ai Comuni della provincia gli atti relativi al rilascio delle licenze per il noleggio con conducente (NCC).

Secondo Conte, “non si tratta di limitare l’attività di nessuno, ma di ristabilire regole uguali per tutti e contrastare il rilascio scriteriato di licenze. Le autorizzazioni devono nascere da procedure trasparenti e da criteri condivisi, nell’interesse di un mercato ordinato e competitivo”. Nonostante il plauso all’iniziativa prefettizia, Conte tiene a ribadire alcuni punti: “È importante chiarire che le autorizzazioni non vengono rilasciate in modo arbitrario. Ogni titolo NCC nasce da un bando pubblico e da procedure trasparenti che prevedono verifiche su requisiti morali, professionali e amministrativi. Non esistono licenze ‘a chiamata’, ma iter codificati e controllabili dagli enti preposti”.

“Inoltre – aggiunge Conte – la legge definisce la territorialità provinciale delle autorizzazioni, consentendo ai titolari di operare in qualunque Comune della stessa provincia e di disporre, se in regola, di più rimesse all’interno del territorio provinciale. È bene che l’opinione pubblica sappia distinguere tra chi rispetta le regole e chi tenta scorciatoie”.

Negli ultimi anni, spiega ancora Conte, “il moltiplicarsi scriteriato delle licenze, come ad esempio quelle rilasciate in territori lontani dall’area metropolitana di Napoli, ha creato zone d’ombra e distorsioni operative, con ricadute sulla mobilità urbana e sulla sicurezza dei cittadini”. L’associazione chiede quindi di “avviare un percorso di coordinamento istituzionale che coinvolga Prefettura, Regione e rappresentanze di settore per definire parametri omogenei e strumenti di controllo univoci”. “Trasparenza e concorrenza – conclude Conte – devono camminare insieme: solo così si potrà garantire un servizio efficiente, regolare e realmente utile ai cittadini e ai visitatori che scelgono la Campania senza demonizzare nessuno. Il comparto non lo merita”.

