Neonato morto, GdF arresta primario ospedale di Castellammare

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Nella giornata di ieri, militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di 4 persone, di cui tre medici e un’ostetrica, indagati per i reati di cui agli articoli 589 e 590 sexies c.p. (responsabilità colposa per morte in ambito sanitario), 476, co.2, e 479 c.p. (falsità materiale e falsità ideologica in atto pubblico commessa da pubblico ufficiale) e 375 c.p. (frode in processo penale e depistaggio).

Arresti domiciliari al primario del San Leonardo

In particolare, sono state applicate la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti del primario pro tempore del Presidio Ospedaliero San Leonardo di Castellamare di Stabia e la doppia misura interdittiva – per la durata di 12 mesi – della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale e della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio ricoperto, nei confronti di due medici e di un’ostetrica, in servizio, all’epoca dei fatti, presso il predetto nosocomio.

Le indagini

I provvedimenti cautelari eseguiti traggono origine da una complessa attività investigativa svolta dalla Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza – della Procura della Repubblica di Torre Annunziata e dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, e coordinata da questo Ufficio, volta ad accertare le responsabilità del personale sanitario all’epoca dei fatti in servizio presso l’ospedale su indicato per il decesso – verificatosi a fine marzo 2024, a poco più di un mese dalla nascita – di un neonato, immediatamente ricoverato in terapia intensiva a causa di complicazioni intervenute durante il parto, avvenuto nella citata struttura sanitaria stabiese.

Le investigazioni hanno evidenziato che il personale sanitario, che ebbe ad operare in occasione del parto, non solo avrebbe cagionato per colpa la morte del neonato, ma avrebbe, altresì, posto in essere una serie di condotte, iniziate già nella fase operatoria, finalizzate ad occultare le proprie responsabilità per tale decesso.

Nodo artefatto al cordone ombelicale

In particolare, alla stregua delle indagini espletate è emerso che gli indagati avrebbero creato artificiosamente un nodo al cordone ombelicale del neonato, finalizzato a rappresentare un evento imprevedibile per i ginecologi, avrebbero provveduto all’immediato smaltimento del cordone stesso e della placenta, tenendo una condotta non conforme alle prassi cliniche ordinariamente seguite presso il nosocomio in parola, avrebbero proceduto alla falsificazione della cartella clinica con riferimento agli orari di presenza e alle operazioni condotte dal personale medico intervenuto, nonché avrebbero concordato tra loro delle versioni di comodo da riferire agli inquirenti.

Il ruolo del primario

Dalle indagini, inoltre, è emerso che un ruolo di impulso nell’adozione delle condotte decettive su riportate sarebbe stato ricoperto dal primario pro-tempore del reparto di Ginecologia dell’ospedale, il quale avrebbe promosso l’articolata e complessa attività di alterazione delle fonti di prova, al fine di tutelare la propria posizione, alla luce dell’influenza dallo stesso esercitata all’interno del reparto ospedaliero dallo stesso diretto.

Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari, le misure cautelari emesse sono suscettibili di essere impugnate dinanzi al Tribunale del riesame e, in forza del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, gli indagati non possono essere considerati colpevoli sino a quando non intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.