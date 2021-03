Neonato ricoverato con ustioni e maltrattamenti al Santobono, arrestati i genitori.

Sono stati arrestati, con l’accusa di abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime, i genitori del neonato ricoverato ieri, con ustioni sul corpo, nell’ospedale Santobono di Napoli. Si tratta di Concetto Bocchetti e di Alessandra Terracciano, rispettivamente di 46 e 36 anni.

Il provvedimento è stato emesso dal sostituto procuratore di Napoli Francesca De Renzis e dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone ed eseguito dai carabinieri. L’uomo è ora nel carcere di Poggioreale. La donna piantonata nell’ospedale del Mare della città. (ANSA)

Indagini sono in corso, da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata (Napoli), sul parto in casa di un bambino, avvenuto tre giorni fa a Portici (Napoli). La vicenda è venuta alla luce dopo la richiesta di intervento da parte di un 46enne, alle 14.30 di oggi, nella stazione dei Carabinieri della città.

Secondo quanto riferito dall’uomo, la compagna – una 36enne con problemi psichici – tre giorni fa ha partorito da sola in casa un bambino. Sul posto oggi è intervenuto il personale del 118 che ha accompagnato sia il bambino che la donna in ospedale per sottoporli alle cure necessarie. Sul corpo del neonato segni di ustioni che potrebbero essere riconducibili a immersione in acqua troppo calda o all’uso di detergenti non adatti. (ANSA).