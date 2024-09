Nessuno fitta casa agli sfollati di Scampia

- pubblicità -

A seguito dello sgombero degli abitanti delle Vele di Scampia il comune di Napoli ha stanziato un contributo per sostenere gli sfollati nell’affitto di nuove abitazioni, ma questo sussidio basterà?

Vele di Scampia, senza garanzie nessuno affitta. L’inviato è andato sul luogo a raccogliere le testimonianze dai residenti colpiti dall’ordinanza di sgombero.

Per loro sarebbe previsto un sussidio del Comune per pagare un affitto fino a dicembre, ma la questione non è così semplice

Luca Abete ha coinvolto il sindaco Manfredi in un esperimento: telefonare alle agenzie immobiliari per constatare il sistematico rifiuto che ricevono i residenti delle vele.

Manfredi ha preso un impegno a rivedere il provvedimento adottato mentre le telecamere hanno riportato scene di rabbia dei residenti ormai esasperati.

Il servizio a Striscia la Notizia