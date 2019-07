Nick Vallelonga e Joe Pantoliano all’Ischia Global.

“Non ero mai stato in Italia, ora spero di poter girare qui un film”. Il premio Oscar Nick Vallelonga, sceneggiatore e produttore di ‘Green book’, riscopre a Ischia Global film & music festival le sue radici. E si incrocia sul palco con Joe Pantoliano, uno dei più celebri caratteristi di Hollywood (Emmy per I Soprano) che porta in anteprima il film ‘From The Vine’, girato in Lucania. Raggiante per i riconoscimenti ricevuti sull’isola dal festival diretto da Pascal Vicedomini, Vallelonga, 60 anni a settembre, si racconta come un attivo protagonista del cinema americano, regista, produttore e attore in oltre 50 film. “Vivo a New York, la mia famiglia è di origini calabresi, sono nato nel Bronx. L’Italia l’ho sempre solo immaginata. Poi sono arrivato a Ischia e ho scoperto che era tutto vero quello che ho sempre creduto fosse lo spirito italiano. Qui c’è tanta gioia di vivere e tanta bellezza. Ho già promesso a me stesso che tornerò presto per un viaggio alla scoperta dei miei luoghi d’origine”. (ANSA)

