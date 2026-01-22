Nisida, tenta di evadere aggredendo agenti penitenziari

- pubblicità -

Nella mattina di lunedi scorso, un giovane detenuto, ristretto presso l’Istituto Penale per Minorenni di Nisida, ha tentato di evadere – con inaudita violenza contro gi agenti di scorta – da un nosocomio esterno durante un’attività di traduzione per accertamenti diagnostici.

A darne notizia è Giuseppe MEROLA – Segretario Nazionale del sindacato rappresentativo di comparto FSA CNPP/SPP – che condanna fermamente quanto accaduto ed esprime vive apprezzamento per l’encomiabile operato dei poliziotti penitenziari, visto che il soggetto è stato immediatamente bloccato e riportato in Istituto nonostante l’aggressione fisica a danno dei poliziotti.

“Il personale che opera a Nisida, capeggiato dalla dirigente Eleonora Ascione, dimostra quotidianamente alto senso del dovere e spirito di abengazione, nonchè elevate capacitè umane e professionali” – continua Merola –

“L’istituto di Nisida,nonostante le diffcioltà organiche e strutturali, resta sempre un sano baluardo della giustizia minorile e di comunità, ma occorre che l’Amministrazione prenda atto sull’incremento efficiente di agenti, in grado di soddisfare il fabbisogno organizzativo e gestionale” – conclude il sindacalista –