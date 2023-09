Nisida, trovati droga e telefoni e rissa tra detenuti

Due rinvenimenti di telefoni cellulari a detenuti, sostanza stupefacente a familiare e pregressi eventi critici sono condizioni che potrebbero mettere in discussione il regolare andamento organizzativo e gestionale dell’Istituto Penale per Minorenni di Nisida – commenta Giuseppe MEROLA dirigente nazionale della Federazione Sindacati Autonomi CNPP – Ieri sera, verso le 21, si è registrata anche una rissa tra detenuti – continua il sindacalista – durante la trasmissione televisiva di una partita di calcio in una sala adibita alle attività ludico-trattamentali.

Apprezzabile l’intervento tempestivo della Polizia Penitenziaria che, inevitabilmente, ha arginato possibili alterazioni. Occorre che l’Amministrazione centrale e regionale intervengano sull’Istituto di Nisida, anche in considerazione di una rivendicazione che abbiamo posto in essere sulla discutibile mobilità interna del personale del Polizia Penitenziaria – chiosa Merola – e per questo abbiamo già chiesto chiarificazioni e rivisitazioni di alcuni provvedimenti. Il personale di Polizia Penitenziaria di Nisida dimostra, ogni giorno, incondizionate doti professionali e senso del dovere – conclude Giuseppe DI CARLO Segretario Generale FSA CNPP – ma servono tutele e la necessità di espletare la propria attività in condizioni più ottimali.