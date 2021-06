No sottopassi a Pompei, manifestazione sabato 19 e domenica 20.

Manifestazione di piazza del 19-20 giugno prossimo venturo. I comitati cittadini che avversano il progetto EAV, scendono in piazza e installano un gazebo informativo, che speriamo sarà luogo di confronto su un progetto che scaverà in pieno centro di Pompei quattro tortuosi sottopassi in un’area già idraulicamente compromessa e comporterà una colata di cemento e asfalto su una delle ultime zone a vocazione agricola e residenziale della nostra città.

Inviteremo tutte le associazioni del territorio, la curia, i parroci, gli esponenti politici locali sia di maggioranza che di opposizione, per confrontarci apertamente sul progetto.