Nomi vittime di camorra proiettati su facciata Palazzo Reale.

Per ricordare l’anniversario della morte di don Peppe Diana questa sera, in piazza del Plebiscito, in occasione del 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell’impegno per le vittime di Mafia, a Napoli, su Palazzo Reale, sarà realizzata la proiezione dell’elenco degli oltre 900 nomi delle vittime innocenti italiane, per le quali nasce la Giornata Nazionale di memoria ed impegno. I nomi saranno proiettati venerdì sera, domani e domenica 21 marzo.

“A ricordare e riveder le stelle – cultura e memoria”: questo il tema che accompagnerà la XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata in tutta Italia dalla rete di Libera e da Avviso Pubblico in collaborazione con Rai Per il Sociale e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Un appuntamento giunto alla sue ventiseiesima edizione. Luoghi di cultura, presidi antimafia e anticorruzione. Libera ha deciso di promuovere delle iniziative locali che avessero quale spazio ospite un luogo di cultura invitando tra i lettori i loro lavoratori. La cultura che in questo anno di pandemia è stata spesso penalizzata e messa ai margini, ritenuta non essenziale, ma che è fonte primaria per l’evoluzione umana. La cultura che è capace di svegliare le coscienze, seminare responsabilità e generare partecipazione. La cultura quale ingrediente fondamentale per la lotta alle mafie e alla corruzione, scintilla di memoria e impegno sociale. (ANSA).