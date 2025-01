Non c’è pace per il Parco Mascagna

- pubblicità -

Per l’ottava volta, il Parco Mascagna, luogo simbolo per i cittadini del Vomero e punto di ritrovo per famiglie e bambini, è stato oggetto di un atto vandalico. Questa volta, ad essere presa di mira è stata l’altalena dell’area giochi, divelta durante la notte. L’ennesimo episodio di vandalismo, a pochi giorni dalla prevista riapertura del parco, fissata per il 1° febbraio, rappresenta un colpo duro per una comunità che da tempo chiede maggiori tutele per i propri spazi verdi.

Gli autori del gesto rimangono ignoti, nonostante la ripetitività degli attacchi faccia ipotizzare una strategia precisa contro questa storica area verde. L’assessore al Verde e alla Salute del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, esprime ferma condanna per quanto accaduto: “Da oggi attiveremo telecamere e vigilanza notturna. Questi atti di vandalismo sono un attacco diretto al senso di comunità e al diritto dei bambini a crescere in spazi sicuri e sereni. Quanto accaduto al Parco Mascagna non è solo un danno materiale, ma una ferita al cuore del quartiere. Non ci faremo scoraggiare: stiamo lavorando per garantire la riapertura nei tempi previsti e aumenteremo gli sforzi per vigilare su questo prezioso luogo. Chiediamo ai cittadini di fare rete e denunciare eventuali comportamenti sospetti. Il parco appartiene a tutti noi, e difenderlo è una responsabilità condivisa.”

Il Comune di Napoli conferma il proprio impegno nel potenziare le misure di sicurezza per tutelare i parchi cittadini e restituire ai napoletani spazi verdi protetti e fruibili.

” L’ennesimo atto vandalico che si è registrato la notte scorsa nel parco Mascagna, nel corso del quale, secondo quanto riportato nelle cronache odierne, è stata danneggiata un’altalena posta nell’area giochi, ripropone la questione della mancata vigilanza diurna e notturna che chiediamo inascoltati da tempo, segnatamente da quanto nel luglio di due anni fa, furono incendiate nottetempo, a distanza di pochi giorni, due palme che si trovavano nei pressi dell’ingresso su via Pacio Bernini. Vigilanza che, per il parco in questione il quale, allo stato, è ancora un cantiere con lavori in corso, avrebbe dovuto essere a cura della ditta che sta eseguendo i lavori. E’ assurdo che dopo tanti atti vandalici non si sia provveduto quantomeno a installare delle telecamere “.

“Quest’ennesima vicenda – aggiunge Capodanno- che riporta alla ribalta, ancora una volta, il parco comunale in questione, chiuso da oltre 500 giorni, con la riapertura più volte rinviata, pone anche in evidenza la necessità, oltre che di un’idonea costante vigilanza, di provvedere anche a una regolamentazione nella quale siano fissate le modalità per una costante manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di evitare che, come accaduto in passato, il parco torni nella condizioni di degrado e d’abbandono che, negli ultimi anni, hanno determinato diverse chiusure, anche per periodi di tempo molto lunghi e con l’abbattimento di numerose alberature “.

“Ci auguriamo – conclude Capodanno – che l’ultimo episodio vandalico, che sembra facilmente risolvibile, non costituisca un alibi per procrastinare ulteriormente l’apertura del parco, che, dopo l’annuncio che sarebbe avvenuta il 25 gennaio 2025, è stata procrastinata di ulteriori sette giorni “.

“Nel giorno della memoria, a Napoli, oltre che a mettere in campo nuove iniziative, sarebbe il caso di onorare quelle già poste in essere negli anni scorsi – esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. Mi riferisco, in particolare, al roseto e alla targa che vennero collocati dall’amministrazione comunale partenopea nel novembre 2007, in un’aiuola del parco Mascagna, già conosciuto come giardini di via Ruoppolo, in occasione del settantesimo anniversario della nascita di Sergio De Simone, l’unico bambino italiano dei 20 bambini che furono uccisi nella scuola di Bullenhuser Damm, nato a Napoli, nel quartiere Vomero, il 29 novembre 1937, al quale peraltro il Comune di Segrate ha dedicato da tempo un auditorium ed un giardino “.

“Un evento, quello della collocazione della targa e del roseto nel suddetto parco – ricorda Capodanno – che, all’epoca, sali alla ribalta delle cronache anche per un clamoroso ossimoro, dal momento che la scritta su una prima targa, poi prontamente sostituita dopo le polemiche suscitate, esordiva con “A peritura memoria” “.

“Allo stato all’interno del parco, dove sono ancora in corso i lavori di riqualificazione che durano da oltre 500 giorni, suscitando notevoli polemiche per il lungo periodo di chiusura che permane a tutt’oggi, del roseto non vi è più alcuna traccia – puntualizza Capodanno -. La targa, che fu posta nei pressi dell’ingresso su via Pacio Bertini, alle spalle della scultura “Pulcinella il dubbio dell’uovo”, l’opera in bronzo realizzata nel 1996 dal maestro Lello Esposito, scultura, ad altezza di bambino, che originariamente aveva due manine le quali nottetempo furono rubate, lasciando una cavità che il maestro decise di riempire con un cuore, negli ultimi tempi era totalmente nascosta dietro alcune piante ornamentali, diventata peraltro anche di difficile lettura, corrosa dall’esposizione agli agenti atmosferici, senza che evidentemente, in tanti anni, siano state messe in campo le necessarie periodiche attività manutentive “.

Capodanno nell’occasione lancia un appello all’amministrazione comunale partenopea, segnatamente al sindaco Manfredi, affinché si proceda in questi giorni, prima del completamento dei lavori di riqualificazione del parco Mascagna, anche al ripristino del roseto e della targa, garantendo nel prosieguo una manutenzione assidua e costante del sito in questione.