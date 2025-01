Non si ferma la mattanza sul lavoro

- pubblicità -

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato a Gricignano d’Aversa, un comune situato nella provincia di Caserta, dove un uomo di 39 anni ha perso la vita mentre lavorava in un’azienda locale, la Frigocaserta Srl.

L’uomo, che risiedeva a Capodrise, un’altra località della provincia, era un dipendente di questa ditta specializzata nella gestione delle merci. Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Marcianise, sembra che l’incidente si sia verificato quando l’operaio è rimasto schiacciato da un muletto, un tipo di veicolo industriale utilizzato per spostare materiali e merci. L’evento fatale ha avuto un esito immediato, causando la morte sul colpo dell’operaio, senza possibilità di intervento per salvarlo.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire i dettagli dell’accaduto e comprendere le dinamiche esatte dell’incidente. Questo processo investigativo potrebbe portare l’autorità giudiziaria, in particolare la Procura di Napoli Nord, ad aprire un fascicolo per omicidio colposo. Tale accusa potrebbe essere sollevata se venisse riscontrata una negligenza o un’inosservanza delle norme di sicurezza sul lavoro che abbiano contribuito a causare l’incidente. Questo scenario rende la situazione ancora più dolorosa e complessa, considerando che l’operaio deceduto lascia una famiglia, inclusi tre figli, che ora devono affrontare la perdita del loro caro in circostanze drammatiche.

Questa tragedia pone l’attenzione sull’importanza cruciale di garantire lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, per prevenire simili episodi che non solo portano a gravi perdite umane, ma colpiscono anche profondamente le famiglie e le comunità locali.

“La Filt CGIL Caserta esprime il suo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di un giovane lavoratore avvenuta questa mattina presso una piattaforma logistica del freddo a Gricignano di Aversa. È inaccettabile che nel 2024 si continui a morire sul lavoro a causa di carenze nella prevenzione e nella formazione”. Così il segretario della Filt-Cgil di Caserta Tommaso Pascarella commenta “l’ennesima tragedia del 2024”, che “richiama ancora una volta l’urgenza di intensificare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

“La Filt Cgil – aggiunge Pascarella – chiede con forza un immediato intervento delle autorità competenti per accertare le responsabilità e garantire che episodi simili non si ripetano. È necessario un impegno concreto da parte delle aziende e delle istituzioni per sviluppare una cultura della sicurezza che metta al primo posto la vita e la salute dei lavoratori. Alla famiglia del giovane lavoratore vanno le nostre più sentite condoglianze. La Filt Cgil Caserta si impegna a sostenere i familiari in questo momento di dolore e a lottare affinché tragedie come questa non accadano mai più”.