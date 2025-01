Non viene assunto dopo la prova, colpisce con mannaia titolare, arrestato tunisino

- pubblicità -

Non lo ha assunto, passato il periodo di prova, e lui per vendicarsi lo ha colpito al collo con una mannaia comprata al volo e ancora con il cartellino con il prezzo attaccato.

E’ successo in una carrozzeria di via Viticella, a Napoli.

In manette un 25enne tunisino, arrestato per tentato omicidio nei confronti di un 53enne portato d’urgenza in ospedale e dimesso con 14 giorni di prognosi.

Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri della tenenza di Quarto e della sezione radiomobile di Pozzuoli.