Notte di sangue a Napoli, dopo l’agguato mortale 3 feriti

- pubblicità -

Notte di violenza a Napoli, dove in poche ore si sono verificati due episodi distinti che hanno provocato un morto e tre feriti. Le circostanze, avvenute in zone diverse della città, non risultano collegate tra loro secondo le prime valutazioni investigative.

Omicidio a Vicaria

Alle 22, in via Cesare Rosaroll, all’angolo con via Pontenuovo, nel quartiere Vicaria, è stato assassinato Antonio Mauro, 48 anni, legato al clan Contini.

L’uomo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola esplosi da un uomo a bordo di uno scooter con due persone: il passeggero ha aperto il fuoco senza lasciare scampo alla vittima, deceduta sul colpo.

Quando i soccorsi sono arrivati, Mauro era già morto.

La Squadra Mobile sta lavorando per ricostruire: le ultime ore di vita dell’uomo, le sue frequentazioni, il movente dell’agguato, che presenta modalità tipicamente camorristiche

Gli investigatori stanno acquisendo immagini di videosorveglianza e ascoltando testimoni.

Padre e due figli feriti a San Giovanni a Teduccio

Poco più di un’ora dopo, un’altra sparatoria ha scosso la città. In via Vigliena, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, padre e due figli sono stati colpiti alle gambe da colpi d’arma da fuoco.

I tre feriti sono stati trasportati in diversi ospedali cittadini: Ospedale del Mare, Pellegrini, Cardarelli

Le loro condizioni non sono state ancora rese note nel dettaglio.

Anche in questo caso la Polizia di Stato sta cercando di ricostruire dinamica e movente dell’agguato, verificando se si tratti di un regolamento di conti, un avvertimento o un episodio maturato in contesti familiari o di quartiere.

Indagini parallele

Le due vicende, pur avvenute a breve distanza temporale, non presentano elementi di collegamento. Le indagini proseguono su binari separati, con l’obiettivo di chiarire responsabilità e contesti criminali di riferimento.