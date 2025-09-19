- pubblicità -

Verrà presentata lunedì 22 settembre, alle 11.30, nella Sala del Consiglio, presso il Rettorato dell’Università Federico II, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2025 – Second edition ERN 24/25S.T.R.E.E.T.S. t o ( t h e ) s q u a r e.

Venerdì 26 settembre 2025 torna, infatti, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, la manifestazione promossa dalla Commissione Europea per avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca.

Nel corso della conferenza stampa verranno presentate le iniziative del progetto S.T.R.E.E.T.S. (Science, Technology, Research, Ethical Engagement Translated in Society), coordinato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e realizzato in collaborazione con Università della Campania Luigi Vanvitelli, Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Università di Napoli L’Orientale, Università degli Studi di Salerno, Università del Sannio, CNR-CREO, Le Nuvole, con il supporto di Università degli Studi di Napoli Parthenope, INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, INGV Osservatorio Vesuviano, INFN Napoli, CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali.

Dopo i saluti istituzionali di Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, interverrà Paolo Massarotti, Coordinatore del progetto S.T.R.E.E.T.S., insieme ai referenti degli enti partner del progetto

Il progetto coinvolge numerose città del Sud Italia: Atina, Avellino, Benevento, Caserta, Cassino, Formia, Frigento, Frosinone, Gaeta, Montecalvo, Napoli, Portici, Salerno, San Giorgio a Liri, Santa Maria Capua Vetere, Ventotene.

Per maggiori informazioni:

www.nottedeiricercatori-streets.it

Sala del Consiglio di Amministrazione, presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in corso Umberto I, 40, a Napoli