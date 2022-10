Novità 10eLotto: arriva il numero “GONG”. Ecco come si gioca e quanto si vince.

Introduzione in via sperimentale della formula di gioco opzionale e complementare al 10eLotto denominata GONG. E’ quanto comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in una determinazione direttoriale firmata dal Direttore Generale Marcello Minenna.

“La presente determinazione disciplina le modalità della nuova formula di gioco, opzionale e complementare al gioco del “10eLOTTO” in tutte le sue modalità, denominata “GONG”. La giocata al “10eLOTTO” non comporta obbligatoriamente l’effettuazione di una giocata alla formula di gioco “GONG””, si legge nel testo.

“Per partecipare alla nuova formula di gioco è necessario scegliere l’opzione “GONG” al momento in cui si effettua una giocata al “10eLOTTO” in una o più delle modalità previste. 2. La giocata si effettua pronosticando un numero tra 1 e 90. 3. L’individuazione del numero “GONG” avviene, per ogni concorso, dopo l’estrazione della ventina vincente del “10eLOTTO”, l’individuazione del “NUMERO ORO”, del “DOPPIO ORO” e l’estrazione dei numeri “EXTRA”, con le modalità di seguito descritte: a) per la modalità di gioco immediata e ad estrazione ad intervallo di tempo, il numero vincente viene individuato mediante un’ulteriore apposita estrazione, b) per la modalità di gioco connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, il numero vincente corrisponde al primo numero estratto sulla Ruota Nazionale”, aggiunge.

“La posta di gioco per la partecipazione alla formula di gioco “GONG” è pari alla posta della giocata al “10eLOTTO” cui è abbinata e si aggiunge al costo della giocata al “10eLOTTO” e a quelle delle eventuali giocate alle altre formule opzionali di gioco “NUMERO ORO”, “DOPPIO ORO” e “EXTRA””, continua. Riporta l’Agenzia Agimeg.

“La giocata al “10eLOTTO” comprensiva della giocata alla formula di gioco “GONG” per più concorsi consecutivi nonchè la relativa rendicontazione delle giocate, seguono quanto disposto dal D.D. 13 luglio 2009 e dal D.D. 4 dicembre 2008 e loro successive modifiche ed integrazioni”, prosegue.

“L’importo della vincita attribuita a seguito di una giocata alla formula di gioco “GONG” è determinato dal prodotto della posta di gioco della nuova formula per un moltiplicatore predefinito pari a “65”. 2. La vincita conseguente ad una giocata alla formula di gioco “GONG” è realizzata in caso di corrispondenza tra il numero pronosticato e il numero “GONG” individuato secondo le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 2. 3. Il premio conseguito con la formula di gioco “GONG” si somma agli eventuali premi conseguiti al “10eLOTTO” ed alle formule opzionali e complementari di tale gioco “NUMERO ORO”, “DOPPIO ORO” e “EXTRA”, nei limiti della vincita massima consentita. 4. Al premio conseguito con la formula di gioco “GONG” si applicano le ritenute previste per il gioco del “10eLOTTO”. 5. Il numero vincente della formula di gioco “GONG” abbinata al “10eLOTTO” in modalità connessa alle estrazioni del Gioco del Lotto e in modalità ad estrazione frequente è pubblicato nel Notiziario delle estrazioni del “10eLOTTO”. 6. Il numero vincente della formula di gioco “GONG” abbinata al “10eLOTTO” in modalità ad estrazione immediata è riportato sulla ricevuta di gioco”, aggiunge.

“La partecipazione alla formula di gioco “GONG” avviene: a) attraverso la compilazione della schedina di gioco, anche tramite dispositivi digitali, nella quale è indicata la partecipazione alla formula di gioco “GONG”; b) comunicando a voce al ricevitore, al momento di una giocata al “10eLOTTO”, la volontà di partecipare alla formula di gioco “GONG”; c) mediante partecipazione a distanza sui canali di gioco messi a disposizione dai punti vendita autorizzati e secondo le modalità indicate nel D.M. 23 gennaio 2013, n. 2937/giochi/ltt”, continua.

“Per ogni giocata al “10eLOTTO” contenente la giocata opzionale e complementare “GONG” viene emesso apposito scontrino di gioco con indicati, in aggiunta a quanto già previsto, i seguenti dati: a) l’indicazione dell’opzione “GONG”; b) l’importo giocato per la formula di gioco “GONG”. 2 Lo scontrino riportante la formula di gioco opzionale e complementare “GONG” costituisce l’unico titolo per la riscossione dell’eventuale vincita conseguita. Lo scontrino al “10eLOTTO” nelle modalità ad estrazione ad intervallo di tempo e legata alle estrazioni del gioco del Lotto con l’opzione “GONG” può essere annullato con le modalità previste dall’art.8, comma 7, 2° capoverso, del decreto direttoriale del 13 luglio 2009 e successive modificazioni. In caso di annullamento dello scontrino è annullata sia la giocata al “10eLOTTO” nelle modalità suddette sia la giocata alla formula di gioco “GONG””, sottolinea.

“Nella sezione del Bollettino Ufficiale del Gioco del Lotto dedicata al “10eLOTTO” sono pubblicate anche le vincite relative alla formula di gioco “GONG”. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del Gioco del Lotto e del “10eLOTTO”, anche con partecipazione a distanza. 2. Il concessionario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, è tenuto ad integrare sul proprio sito le note informative relative alle probabilità di vincita del “10eLOTTO”, includendovi quelle relative all’opzione “GONG” introdotta dal presente decreto. La formula di gioco opzionale e complementare “GONG”, di cui alla presente determina, è introdotta, in via sperimentale, a decorrere dal giorno 26 ottobre 2022 e fino al concorso del 26 ottobre 2023. La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli www.adm.gov.it in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, conclude. cdn/AGIMEG