Nunziatella, celebrato 233° anniversario.

Si è celebrato, presso la Scuola Militare “Nunziatella”, il 233° anniversario della fondazione dell’Istituto di formazione dell’Esercito tra i più antichi al mondo.

Alla cerimonia hanno preso parte, in collegamento video, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, il Comandante della Formazione, Specializzazione e Dottrina, generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale, la Scuola Militare Teuliè e gli allievi del 231° – 232° – 233° corso che, in aderenza al DPCM del 3 novembre e delle ordinanze regionali della Campania, sono attualmente impegnati nell’ attività di didattica a distanza.

Quest’anno il Giuramento solenne, tradizionale appuntamento per il capoluogo campano e occasione di ritrovo per i migliaia di ex-allievi, è stato rinviato, a causa della contingente situazione sanitaria globale, tuttavia ha avuto luogo, presso il monumento del Masso del Monte Grappa, la deposizione di una corona in onore ai Caduti alla presenza del Comandate della Scuola, Colonnello Ermanno Lustrino, del Labaro dell’Associazione Nazionale ex-allievi Nunziatella e di una ristretta rappresentanza dell’Istituto.

Il generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, rivolgendosi agli allievi della Nunziatella ha voluto esortarli ad affrontare il difficile momento storico con l’entusiasmo e la dedizione al servizio che da sempre animano l’operato del soldato italiano, sia in Italia che all’estero.

La Scuola Militare Nunziatella, voluta nel 1787 da Ferdinando IV di Borbone, ha visto la frequenza di numerosi allievi, che nel corso della pluricentenaria storia, hanno acquisito cariche di assoluta importanza sia in ambito militare, sia nei vari settori politici ed economici della vita del Paese. (ANSA).