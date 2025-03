Nuova scossa ai Campi Flegrei, magnitudo 3.5

- pubblicità -

Nuova scossa di terremoto legata al fenomeno del bradisismo. Alle 19:44 si è verificato l’episodio sismico di magnitudo 3.5, praticamente nello stessso epicentro ed alla stessa profondità della scossa di magnitudo 4.4 della notte tra mercoledì e giovedì.

La scossa è stata avvertita anche a Napoli, al momento non sono segnalati danni.

Proprio oggi il Ministro dell’Interno Piantedosi aveva presieduto un incontro con il Prefetto di Napoli Di Bari, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e i sindaci di di Pozzuoli Luigi Manzoni e di Bacoli Josi Della Ragione.

“Un modo – ha detto Piantedosi al termine dell’incontro – per manifestare la vicinanza del governo e quella mia personale per questa terra e per rassicurare i cittadini che la situazione è costantemente monitorata dalle istituzioni”.

“Tutta la materia di protezione civile si compone di una pianificazione che comprende gli scenari più ampi possibili. Credo che il collega Musumeci, di cui non devo essere io interprete autentico delle sue parole, sia stato sollecitato a fare un riferimento ad ipotesi che, grazie a Dio, sono sulla carta, ma che al momento non mi pare si compongano di una prospettiva concreta e immediata. Su questo mi sentirei di rassicurare”.

Intanto la Protezione Civile regionale ha allestito nell’area dell’ex base Nato di Bagnoli una tensostruttura.

Si tratta di un’area di Attesa destinata alla sosta temporanea dei cittadini che, in caso di scosse o sciami sismici connessi al fenomeno bradisismico ai Campi Flegrei, volessero trascorrere alcune ore fuori dalle proprie abitazioni.

La tensostruttura misura circa 140 metri quadrati, allestita con tavoli e sedie.

Nell’area antistante previsti anche 10 bagni chimici.