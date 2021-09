Nuova vita per il Pio Monte della Misericordia di Casamicciola, presentato il progetto di restauro e recupero.

È stato presentato alla stampa venerdì 17 settembre presso l’Hotel Gran Paradiso di Casamicciola Terme il nuovo progetto di restauro e recupero funzionale del complesso termale di proprietà del Pio Monte della Misericordia, recentemente riconosciuto di interesse pubblico con delibera del Consiglio Comunale di Casamicciola.

Il grande impianto ottocentesco verrà restaurato dopo circa 50 anni di abbandono per la realizzazione di un Complesso Alberghiero Termale.

Sono intervenuti in conferenza stampa, il Sindaco di Casamicciola Terme Giovan Battista Castagna, il Soprintendente del Pio Monte della Misericordia, Alessandro Pasca di Magliano, il progettista prof. Arch. Massimo Pica Ciamarra che ha realizzato il progetto su mandato del Pio Monte della Misericordia.

Presenti, inoltre, i governatori del Pio Monte della Misericordia Giuliano Buccino Grimaldi, Governatore al Patrimonio Urbano, Carlo Sersale, Governatore agli Affari Legali, Emma Garzilli Di Fiore, Governatore al Culto, e l’Arch. Aldo Imer che è stato il primo Sovrintendente ai Monumenti ad esaminare positivamente il progetto.

Il Pio Monte della Misericordia a Casamicciola è sicuramente una delle opere architettoniche più interessanti non solo di Casamicciola Terme ma dell’intera isola d’Ischia. Situato sul lungomare, impegna una superficie di circa 2 ettari e mezzo.

Il progetto firmato da Massimo Pica Ciamarra comprende interventi di consolidamento, restauro e recupero funzionale dell’intero complesso monumentale con l’inserimento di piccole possibili innovazioni nel rispetto del restauro realizzato sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli.

Circa 160 posti letto, terrazze, sala conferenza, ristorante, spazi esterni, un grande

specchio d’acqua nella corte centrale e un parcheggio interrato. Ma soprattutto, un piano dedicato alle piscine termali.

Al progetto del complesso sul lungomare si aggiunge inoltre il progetto relativo all’edificio situato alla sorgente di Gurgitello, nota come la più celebre delle acque termali d’Ischia, un’area di circa tremila metri cubi destinata a terapie di tipo benefico.

L’accordo prevede inoltre la cessione di terreni al Comune da destinare a verde attrezzato: un’area del grande complesso sul mare sarà realizzata dal Pio Monte della Misericordia come spazio pubblico dedicato alla collettività, attrezzato con area giochi e spazi verdi. A questo si aggiunge ancora un ulteriore ampia area ceduta in proprietà al Comune di Casamicciola.

La vicinanza del Pio Monte della Misericordia al Comune di Casamicciola è confermata dalla storica e antica presenza dell’Ente sull’isola che da sempre sostiene iniziative e realtà come l’Istituto S. Maria della Provvidenza a Casamicciola, scuola dell’infanzia e casa-famiglia per bambini in attesa di affidamento o adozione.

“È giusto e doveroso ricordare tutte le persone che hanno lavorato per raggiungere questo risultato. – afferma il Sindaco Giovan Battista Castagna – Lo inseguiamo da quando ci siamo insediati nel 2014, secondo qualcuno correvamo dietro a un sogno, eppure adesso sta per diventare realtà. Non voglio cadere nell’auto celebrazione, preferisco che sia il popolo di Casamicciola Terme a giudicare quello che siamo riusciti a fare per risolvere un problema ultra decennale. Siamo davanti a un’opera ambiziosa, destinata a cambiare il volto del nostro paese e dell’isola intera: ringrazio i governatori del Pio Monte, che in questi anni non ci hanno fatto mancare la loro concreta vicinanza. Mi piace ricordare che l’accordo convenzionale prevede il ritorno a casa della Madonnina della Misericordia, attualmente custodita a Napoli. A lei affidiamo il nostro lavoro, i nostri bisogni e la speranza di un futuro migliore. Un futuro che è già presente, visto che la predetta convenzione, mi è stato assicurato, sarà firmata a giorni”.

“È un momento molto importante per il Pio Monte della Misericordia che finalmente, dopo anni di impegno, presenta il progetto di ristrutturazione del complesso monumentale che vedrà questi magnifici luoghi rinascere a nuova vita, dopo una lunga fase di abbandono – afferma Alessandro Pasca di Magliano Sovrintendente del Pio Monte della Misericordia – Il lavoro svolto fino ad oggi e quello futuro, conferma l’impegno morale nei confronti della cittadinanza di Casamicciola da parte del nostro Ente morale. Un’iniziativa che non solo consentirà di avere un importante ritorno sul turismo e generare un indotto positivo sul tessuto socio-economico di Casamicciola, ma permetterà al Pio Monte di svolgere con maggiore impegno le opere di beneficenza che caratterizzano il quotidiano lavoro dell’Ente.”

“Ponendo fine a oltre 50 anni di abbandono, – dichiara il prof. Arch. Massimo Pica Ciamarra – il riuso del Pio Monte della Misericordia costituirà un rilevante fattore di rigenerazione per Casamicciola e darà origine ad altre azioni ed iniziative. Già da subito si accompagnerà alla realizzazione a Piazza Bagni di un “centro di cure termali” per aerosolterapia, inalazioni, fangoterapia. Siamo di fronte ad una vera svolta con forti ricadute occupazionali, economiche e sociali”.

Un’iniziativa rilevante dunque per la conservazione del complesso monumentale, attualmente in estremo stato di degrado, che non andrà ad incidere o modificare gli aspetti di tutela paesaggistica e il valore storico artistico del bene. Un progetto essenziale per lo sviluppo economico e il rilancio turistico del territorio comunale e di tutta l’Isola d’Ischia, che valorizza la presenza ultracentenaria della struttura termale e rinsalda l’antico legame della Pia Istituzione sul territorio, donando nuovo impulso all’economia e al turismo sull’isola.