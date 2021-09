Nuovi divieti concernenti il gioco da casino entrano in vigore in Spagna

Al giorno d’oggi, il gioco da casinò ha grande rilevanza in tutto il mondo, soprattutto grazie al continuo sviluppo di numerose slot online gratis, disponibili su tutte le industrie di casinò online su cui è possibile giocare nelle diverse nazioni. Oltre alla possibilità di gioco, tutte le piattaforme offrono dei bonus di benvenuto di cui tutti i giocatori possono usufruire durante la registrazione o a seguito del primo deposito. In ogni caso, è sempre importante leggere termini e condizioni previsti, prima di procedere ad una qualsiasi iscrizione.

In aggiunta, ogni nazione prevede una regolamentazione diversa concernente il gioco da casinò, volta ad assicurare che questo resti soltanto un divertimento, e non una dipendenza.

Nello specifico, in base all’attuale normativa spagnola, si possono distinguere varie tipologie di giochi:

In primis è possibile identificare le classiche lotterie, le quali sono gestite da un organo specifico di competenza.

La seconda categoria identificata riguarda tutti i giochi online, i quali sono disponibili sui diversi siti di casinò online che dispongono della licenza governativa utile per operare in Spagna. A tal proposito è importante ricordare che altri tipi di certificazione, come ad esempio quella ADM italiana, non saranno automaticamente riconosciuti in territorio spagnolo.

L’ultima categoria citata nella normativa vigente riguarda le classiche slot da bar, disponibili in tutte le sale bingo e casinò.

In linea generale, la normativa spagnola prevede il classico divieto di gioco rivolto a tutti i minorenni, in quanto è doveroso ricordare che può causare dipendenza patologica. E’ vietato inoltre a tutti coloro i quali, a seguito di dichiarazioni legali, sono considerati soggetti incapaci.

A tal proposito è stata redatta in Spagna una lista contenente tutte le persone impossibilitate a giocare, in modo tale che tutti gli operatori del settore possano essere consapevoli e possano impedire loro di infrangere la legge.

Tuttavia, negli ultimi tempi, il gioco da casinò tradizionale in Spagna ha subito un’ulteriore svolta, dovuta ad una serie di nuovi divieti introdotti, concernenti in modo particolare le pubblicità sulle scommesse sportive o su qualsiasi altro tipo di gioco.

La restrizione principale riguarda l’orario in cui le pubblicità sopra elencate potranno essere mandate in radio o anche in televisione, ossia soltanto tra le ore 1.00 e le ore 5.00 della notte. Le scommesse sportive invece sono vietate totalmente.

In aggiunta, tutte le persone interessate a pubblicità di scommesse sul web dovranno accettare espressamente un consenso per potervi accedere, e i personaggi pubblici non potranno più sponsorizzare questo tipo di scommesse.

Questo decreto è stato approvato nel novembre del 2020, anche per valorizzare lo sport sano e leale.

Nonostante tale decreto, resta tuttavia in vigore l’obbligo di convalidare tutte le slot machine tradizionali ma non le slot online, insieme ai rispettivi sistemi di gioco e software. Tutte le slot machine presenti all’interno di un casinò o di una qualsiasi sala giochi, dovranno sempre permettere l’identificazione del giocatore, in modo tale che gli operatori possano assicurarsi dell’eventuale presenza sulla lista di coloro i quali sono considerati interdetti e non possono giocare.