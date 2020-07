Nuovo comandante JFC Naples.

L’ Ammiraglio della Marina USA Robert P. Burke è il nuovo comandante di JFC Naples, comando interforze della NATO.

Subentra all’ Ammiraglio James G. Foggo III e, come da prassi, sarà contemporaneamente al comando delle Forze Navali USA in Europa ed in Africa.

La cerimonia del cambio di comando – soggetta alle restrizioni di presenze dovute all’ epidemia di Coronavirus – si è svolta stamattina nella sede del JFC Naples, a Giugliano (Napoli) alla presenza del Comandante delle Forze NATO in Europa, Generale Tod. D. Wolters.

Il Generale Wolters ha ringraziato l’Ammiraglio Foggo “per il prezioso contributo dato alla missione NATO in Irak e nel portare l’Hub di Direzione Strategica della NATO per il Sud alla piena operatività ”

Durante il suo comando, l’Ammiraglio Foggo ha condotto l’esercitazione “Trident Juncture 2018” , la più vasta esercitazione effettuata dalla NATO, alla quale hanno preso parte 50 mila uomini. (ANSA).