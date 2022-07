Nuovo sciopero dei taxi questa mattina, in circa 500 tassisti sono scesi in piazza del Plebiscito per occupare il largo spiazzo tra il Palazzo Reale e la basilica di San Francesco di Paola.

Uno sciopero annunciato anche se non comunicato, già dalle prime ore del mattino si poteva notare come non fossero presenti vetture ai posteggi nè circolassero per strada.